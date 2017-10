Jogo Cruzeiro x Ponte Preta AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputado no Estádio Mineirão, às 16h do dia 7 de outubro.

Torcedor, voltaremos mais parte para trazer tudo para você sobre o jogo entre Cruzeiro x Ponte Preta ao vivo, no Mineirão, pela 38ª rodada do Brasileirão. Até lá!

ESSES 11, EDUARDO?

Provável escalação da Ponte Preta para o jogo: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Artur; Fernando Bob; Emerson Sheik, Jean Patrick, Wendel e Danilo Barcelos; Emerson Sheik e Lucca.

CRUZEIRO x PONTE PRETA NO BRASILEIRÃO!



Cruzeiro: 10 vitórias

Empates: 3

Ponte Preta: 6 vitórias

FALA, MARLLON!

“Será um jogo difícil, fora de casa, mas estamos fazendo uma boa semana. A cada dia estamos buscando aos poucos, com os pés no chão, e é chegar lá e manter o trabalho que o Eduardo Baptista vem falando conosco, para fazermos um bom jogo”, concluiu o defensor.

O zagueiro Marllon, em entrevista durante a semana, afirmou que sabe que não será um duelo fácil, já que o Cruzeiro é um time forte em seus domínios.

Marllon não espera jogo fácil contra o campeão da Copa do Brasil (Foto: PontePress/FábioLeoni)

A última partida da Ponte foi uma importante vitória diante do Flamengo, por 1 a 0, em casa. Esse resultado, inclusive, foi favorável ao Cruzeiro, que cairia uma posição em caso de vitória rubro-negra.

NA TABELA!

O Cruzeiro é o quinto colocado, com 41 pontos. Já a Ponte Preta tenta se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. O time de Campinas tem 31 pontos e está em 15º lugar na tabela.

ISSO MESMO, SIDNEI?

O provável time titular do Cruzeiro é: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis.

MANOEL DE VOLTA!

Depois de dois meses se recuperando de uma lesão no pé esquerdo, Manoel vai voltar ao time titular do Cruzeiro. A última partida do defensor pela Raposa foi no final de julho, no empate sem gols com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Após dois meses parado, Manoel está de volta ao time celeste (Foto: Manoel Pedro Vilela / Light Press/Cruzeiro)

Itair Machado já foi indicado como "homem forte" do futebol da Raposa, pelo novo presidente. Fato que fez seu aliado político Gilvan de Pinho Tavares, atual presidente da Raposa, romper a parceria.

BASTIDORES AGITADOS!

Nesta semana, o Cruzeiro conheceu seu novo presidente. Trata-se de Wagner Pires de Sá. O clube, também, já começou a ter baixas para o ano que vem: os dirigentes Bruno Vicintin e Tinga confirmaram sua saída do clube - no caso de Tinga, o vínculo continuará até o fim de 2017.

O último jogo do Cruzeiro no Brasileirão foi o empate por 1 a 1 com o Corinthians, também no Mineirão, no último domingo (2).

MAIS DESFALQUES...

Outra baixa importante é meio-campista Robinho. O clube confirmou que o jogador teve constatado uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e para por tempo indeterminado.

ZAGA MODIFICADA!

O zagueiro Léo, com um desgaste muscular, foi poupado pela comissão. O jovem defensor Murilo sentiu incômodos na panturrilha ao longo da semana e também não foi relacionado para o jogo. DIgão e Manoel vão formar a zaga titular da Raposa contra a Macaca.

MAIS PROBLEMAS!

O goleiro Fábio também não esteve na Toca da Raposa durante a semana, já que precisou passar por uma bateria de exames pessoais. O arqueiro deve retornar somente na semana que vem.

Sidnei Lobo estará na área técnica do Cruzeiro, substituindo Mano Menezes (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

MANO FORA!

Os donos da casa vêm com mudanças até no banco de reservas. Por conta de um tratamento médico, Mano Menezes não está na área técnica do jogo. Sidnei Lobo, seu auxiliar, comandará mais uma vez a Raposa.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe, a partir de agora, as principais informações do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta ao vivo, que se enfrentam na tarde deste sábado (7), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Fique conosco nesta transmissão!