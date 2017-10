Em busca da manutenção de invencibilidade, Cruzeiro recebe Ponte Preta

No primeiro turno, a Ponte venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Campinas (Foto: Marcello Zambrana/Cruzeiro)

Dez pontos separam Cruzeiro e Ponte Preta, adversários da 28ª rodada, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a quinta posição, com 41 pontos, enquanto a Macaca soma 31, no 15º lugar. As equipes de enfrentam neste sábado (7), às 16h, no Mineirão - duelo antecipado devido à realização do show de Paul McCartney no Gigante da Pampulha no dia 17 de outubro.

O jogo deste sábado (7), às 16h reserva mais um ingrediente: o momento vivido pelas duas equipes. Os mineiros estão em lua de mel após a conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, em cima do Flamengo, além do período de 11 jogos de invencibilidade. Já os paulistas vêm se recuperando no certame nacional. Na rodada passada, o time venceu o Flamengo em Campinas por 1 a 0, e Raposa empatou com o Corinthians em 1 a 1.

Caso vença, o Cruzeiro pode alcançar provisoriamente a quarta colocação, ultrapassando o Palmeiras. Se houver vitória da Ponte, os campineiros chegarão ao 10º posto da tabela do Brasileirão. O dono do apito do confronto será Paulo Roberto Alves Junior, será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta. Todos eles são do quadro da Federação Paranaense de Futebol.

Em meio a bastidor político agitado, Cruzeiro tem baixas

O Cruzeiro não contará com diversos desfalques para a partida deste final de semana. Na lista de relacionados do técnico celeste, muitas ausências foram percebidas. Antes de tudo, o próprio treinador Mano Menezes é baixa. Ele está fazendo um tratamento de lesões na pele e só volta de São Paulo na semana que vem. Por enquanto, segue seu auxiliar Sidnei Lobo.

Quanto aos atletas, a Raposa terá muitas baixas. A dupla de zaga titular, Murilo e Léo, será poupada. Digão e Manoel assumirão os postos. Robinho, com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, também é desfalque, além de Raniel, que só volta no ano que vem - também por lesão na coxa, em seu caso, ambas.

Ariel Cabral, Dedé e Judivan seguem afastados por tratamento, sendo os casos mais longevos do DM celeste. O goleiro Fábio não participou dos treinos ao longo da semana para realizar exames pessoais, e Arrascaeta está servindo a Seleção Uruguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Zagueiro Manoel retorna aos gramados após lesão (Foto: Pedro Vilela/Cruzeiro)

A grande novidade é a volta do zagueiro Manoel entre os titulares, após mais de dois meses se recuperando de uma lesão no pé esquerdo. Ele treinou ao lado de Digão. Hudson volta a ser relacionado após ser poupado contra o Corinthians por acusa cãibras na partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na quarta anterior ao duelo com os paulistas.

O jogo contra a Ponte, para a Raposa, acontece em meio a uma semana conturbadíssima. Na segunda, o clube elegeu Wágner Pires de Sá como novo cartola celeste, e uma debandada de profissionais tem acontecido na Toca. Após saída de Bruno Vicintin do cargo de vice-presidente de futebol, o atual mandatário, Gilvan de Pinho Tavares, rompe com Wágner. Ainda, Tinga anunciou nessa sexta que deixará o departamento de futebol do clube. Entenda:

+ Wágner Pires de Sá vence eleição e é o novo presidente do Cruzeiro

+ Bruno Vicintin não é mais vice-presidente de futebol do Cruzeiro

+ Fora da vice-presidência do Cruzeiro, Bruno Vicintin emite carta de despedida

+ Itair Machado no departamento de futebol do Cruzeiro racha aliança entre Gilvan e Wagner

+ Segue a debandada: Tinga anuncia saída do cargo de gerente de futebol do Cruzeiro

O provável time que começa jogando será composto por Rafael, Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis.

Ponte Preta tem mistérios

Mesmo sem revelar qual time inicia o jogo contra o Cruzeiro, Eduardo Baptista, técnico da Macaca, adiantou que o lateral-esquerdo Artur voltará à equipe principal, após cinco meses afastado. O jogador irá atuar no lugar de Jeferson, que está suspenso por três cartões amarelos.

"O Artur vai ser o lateral-esquerdo. É um jogador experiente, de qualidade. Quando acertei com a Ponte, vi a relação dos atletas que estavam separados e falei que queria no elenco. Está há um tempo parado, então fisicamente deve ter alguma dificuldade. Mas tem a nossa confiança e vai estar bem protegido", comentou Eduardo.

Eduardo Baptista comanda mais uma vez a equipe paulista (Foto: Carlos Velardi/EPTV)

A principal dúvida agora fica sobre quem vai compor o meio de campo. Com a volta de Fernando Bob, livre de suspensão, quatro jogadores disputam duas vagas: o próprio Bob, Jean Patrick, autor do gol que deu a vitória contra o Flamengo, Elton e Mendoza. Wendel e Danilo Barcelos são os únicos garantidos nos setores.

A Ponte deve começar com: Aranha, Nino Paraíba, Marllon, Luan Peres e Artur; Fernando Bob; Emerson Sheik, Jean Patrick, Wendel e Danilo Barcelos; Lucca.