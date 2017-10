Volta do zagueiro Manoel é uma das novidades do Cruzeiro contra a Ponte Preta

Última partida de Manoel foi em julho, contra o Vitória (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro utilizará uma equipe bem modificada para a partida contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h, em partida antecipada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira mudança é o "desfalque" do técnico Mano Menezes, que está em São Paulo para um tratamento na pele. Com isso, o auxiliar Sidnei Lobo comanda a equipe.

As outras mudanças são no setor defensivo, Léo e Murilo serão poupados e o goleiro Fábio foi liberado para realizar exames pessoais. Uma das principais novidades é a volta do zagueiro Manoel. O atleta não atua desde o dia 30 de julho, na partida contra o Vitória, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, sentindo fortes dores no pé esquerdo.

O zagueiro teve uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo na partida contra o São Paulo, pela quarta fase da Copa do Brasil. Manoel participou de apenas 16 partidas no ano, marcando um gol, contra o Murici, em março. O zagueiro chegou ao Cruzeiro em 2014, fazendo parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro naquele ano. De lá para cá, foram 110 partidas disputadas e quatro gols marcados.

O Cruzeiro ocupa a quinta colocação com 41 pontos e, caso vença, pode dormir no G-4. A equipe que entra à campo para enfrentar a Ponte Preta deve ser: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Alisso, Rafinha e Thiago Neves; Rafael Sóbis.