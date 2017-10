Henrique mostra insatisfação com turbulência na diretoria: "Cruzeiro é maior do que qualquer pessoa"

Google Plus

Henrique questionou a turbulência que a diretoria atravessa (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Após a vitória sobre a Ponte Preta neste sábado (7), no Mineirão, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o capitão do Cruzeiro, Henrique, deu uma declaração mostrando que os problemas nos bastidores da diretoria estão incomodando os jogadores.

Apesar de ter acontecido na última semana, a eleição do novo presidente, vencida pelo candidato da situação, Wágner Pires de Sá, ainda rende muito dentro do clube. Porém, o que antes se mantinha apenas nos bastidores, agora chegou aos jogadores do elenco cruzeirense.

+ Entrevista: diretor do Cruzeiro afirma que ainda não foi procurado por nova diretoria e espera proposta

Um dos principais líderes do atual elenco, Henrique se mostrou incomodado com tudo que vem acontecendo dentro do clube e, após o fim da partida deste sábado, disse aos repórteres o que pensa de toda esta situação.

"O clube como o Cruzeiro não pode ter isso, a instituição é maior do que qualquer pessoa, maior que nós, porque vamos passar e a história vai ficar. Mas a instituição nós temos que preservar, é o nome do cruzeiro que está em jogo e temos que pensar nisso. Estas coisas não são positivas, é ruim porque interfere em todos os setores do clube, cada um fica pensando uma coisa e achando outra, então nós temos que pensar na grandeza que tem o Cruzeiro. Temos que ser unidos independente dos interesses", afirmou o camisa 8 celeste.

Embora a mudança de gestão esteja programada apenas para janeiro de 2018, muitas novidades devem acontecer envolvendo saídas e chegadas de dirigentes no Cruzeiro antes mesmo do término do Brasileirão deste ano.