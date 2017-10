Em ascensão e com boa sequência invicta, Cruzeiro reencontra justamente último algoz

Cruzeiro não perde há 12 jogos (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio nesta quarta (11), em Porto Alegre, às 21h45, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mineiros vivem seu melhor momento no ano. Pentacampeões da Copa do Brasil, ocupam a quarta colocação na tabela, com 44 pontos, e tem a melhor campanha do returno, com um jogo a mais que os outros times.

Os números são ainda melhores quando se fala de invencibilidade, já são 12 jogos sem perder. A última derrota foi justamente para o Grêmio, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 16 de agosto. De lá para cá, foram sete vitórias e cinco empates, o que fez a equipe ficar a 11 pontos do líder Corinthians no Brasileiro.

"Uma hora a oscilação do Cruzeiro iria parar. Estamos conseguindo os resultados positivos, subindo na tabela, e a gente quer subir mais ainda. Por mais que a distância para o Corinthians seja grande, a gente quer chegar o mais perto possível, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe", disse o volante Hudson.

Dos 24 pontos disputados no returno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conquistou 17, igualando a segunda melhor campanha da equipe na competição, em 2010. Naquela ocasião, a equipe acabou vice-campeã, com 69 pontos. O melhor desempenho nas oito primeiras rodadas foi em 2013, com 19 pontos conquistados.

No primeiro turno, Cruzeiro e Grêmio fizeram um dos melhores jogos da competição. As equipes empataram em 3 a 3, com gols de Éverton, Michel e Ramiro para os gremistas, Thiago Neves, Sóbis e Robinho para os cruzeirenses.