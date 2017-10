Aos poucos retornando após grave fratura, Manoel relembra lesão: "Só o tempo poderia curar"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

De volta aos gramados, o zagueiro Manoel terá mais uma chance de confirmar seu retorno em grande fase na equipe celeste. Após retornar do tratamento de lesão no pé esquerdo, o defensor participou da partida contra a Ponte Preta e marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra os paulistas. Nesta quarta-feira (11), Manoel será titular novamente, contra o Grêmio, já que Murilo e Léo não viajaram com a delegação para Porto Alegre.

“Voltei bem, me sentindo bem. Claro que falta um pouco de ritmo, mas é normal. Fiquei muito feliz, ainda mais fazendo gol. Comemorei bastante, minha família também ficou muito feliz, pois passei por uma situação complicada, uma fratura. Tinha de ter paciência, só o tempo poderia curar, não era uma coisa que pudesse ajudar”, comentou.

Por desgaste muscular na panturrillha direita, o zagueiro Murilo segue sendo preservado em Belo Horizonte, enquanto Léo está se recuperando de cansaço muscular. Reserva, Manoel aguarda a definição de Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes, para saber se estará presente entre os 11 da Raposa nesta quarta, mas é praticamente certo que sim.

"Só em estar à disposição já é muito bom. Vou aguardar definição do Mano, do Sidnei. Mas o importante é estar todo mundo à disposição. Quando você veste uma camisa como a do Cruzeiro é muita responsabilidade. E temos de entrar para ganhar, independentemente de termos eliminado eles na Copa do Brasil”, ressaltou.

O Grêmio ocupa a terceira posição na tabela, com 46 pontos, e tem dois a mais que a Raposa, que está em quarto lugar. Manoel avaliou o duelo e afirmou que acredita no bom momento celeste para superar os adversários na casa deles.

"Acho que vai ser um jogo muito bom, entre duas equipes muitos fortes. O Grêmio é um dos melhores times do Brasil. E nós estamos em fase muito boa e temos de saber aproveitar. O Grêmio sabe como a gente joga e nós sabemos como eles jogam. Então, vamos procurar seguir nossa forma de jogar, fazendo algumas coisas diferentes. Eles estão disputando a Libertadores e nós só temos o Brasileiro. Temos de entrar e procurar fazer o nosso jogo”, disse.

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (11), às 21h45, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.