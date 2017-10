Sóbis fala em honrar camisa do Cruzeiro e brinca com folga no fim de semana: "Não vou ver nada"

Sóbis garantiu a vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio na última quarta (Foto: Rodrigo Rodrigues/Light Press/DiaEsportivo/Cruzeiro)

Campeão da Copa do Brasil e com vaga assegurada na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro já garantiu a temporada. Certo? Errado. A equipe mineira, mesmo com o título da competição nacional, é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, além de dona da melhor campanha do returno do Brasileirão. Com 47 pontos, a Raposa está a 11 da ponta da tabela, que hoje é ocupada pelo Corinthians, com 58.

Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão (a Raposa tem um jogo a mais, portanto, faz mais dez partidas), ultrapassar o Timão pode ser utópico demais. No entanto, como diz o ditado, "quem está na chuva é pra se molhar". Por isso, para o atacante Rafael Sóbis, o time precisa se doar ao máximo até o término do torneio.

"Nossa função no campeonato agora é essa, trabalhar com seriedade e honrar a camisa que a gente veste acima de tudo. [...] Estamos sendo premiados e coroados pela nossa seriedade, pelo grupo, pelo momento que a gente vive. Então vamos trabalhando, porque vai que no fim alguém tropeça (risos), então vamos tentar nos manter no auge o no alto da tabela até o fim do campeonato", comentou.

O Cruzeiro não vai jogar neste fim de semana, porque antecipou o compromisso com a Ponte Preta para a data Fifa devido aos preparativos do show de Paul McCartney no Mineirão. Com a folga, Sóbis foi questionado se vai acompanhar e secar o líder Corinthians. Bastante sincero, afirmou que não. "Não vou ver nada, tenho que aproveitar (risos)", brincou.

"Principalmente até o mês de agosto, o calendário no Brasil é muito complicado, e nós não tínhamos uma folga sequer. Nós somos um dos times que mais jogaram no domingo, então não tinha folga.... jogamos sábado e tivemos um domingo de folga. Agora teremos outro. É aproveitar, e ainda o nosso corpo, que pede um descanso pelo calendário rigoroso", citou.

O Cruzeiro não perde há 12 partidas. A sequência da Raposa é tão boa, que sua última derrota foi ainda em agosto, para o Grêmio, na Copa do Brasil. Já no Brasileiro, o último revés celeste foi na abertura do returno, para o São Paulo, em 13 de agosto.

"A equipe vive um bom momento, e tudo isso pela seriedade do trabalho. Invencibilidade é consequência, e o momento que vivemos hoje vem desde o começo do ano. Um trabalho que, acima de tudo, temos que acreditar no que é pensado e passado para nós. Que bom que o time está numa crescente quando muitos já atingiram seu máximo", pontuou Sóbis.

Mano fica?

Uma das dúvidas no Cruzeiro atualmente circula a permanência de Mano Menezes no cargo de treinador do clube. Com contrato firmado até o fim do ano com a Raposa, o técnico ainda interessa ao Palmeiras, que demitiu Cuca nesta sexta (13). O planejamento para 2018 passará, certamente, pelas mãos de Mano, caso fique, ou pelas atenções do novo treinador do Cruzeiro, caso o gaúcho saia.

"Para pensarmos o planejamento do ano que vem, temos que acabar bem esse ano. Temos que seguir nessa batida que estamos, almejando coisas grandes. Estou meio por fora da política, sinceramente prefiro não me meter, mas espero que tudo siga assim, porque é assim que está dando certo", opinou.