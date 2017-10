Henrique aponta 'ambiente leve' no Cruzeiro após conquista da Copa do Brasil: "Fase positiva"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Capitão do Cruzeiro e um dos atletas mais experientes do time celeste, o volante Henrique é sinônimo de regularidade na Raposa. Durante a temporada, dividiu a dupla de volantes da equipe com outros companheiros, sendo sempre peça garantida no time titular. O meio-campista e os colegas não perdem há 13 partidas, sequência analisada pelo camisa 8 do clube mineiro.

“Nós queremos manter essa invencibilidade e vamos trabalhar para isso, para manter esse bom momento, para manter essa sequência de vitórias. Nós trabalhamos sempre para vencer. E quando se conquista um título da importância da Copa do Brasil, que teve mais de 90 equipes lutando por ele e apenas nós fomos vencedores, mostra a nossa força”, comentou Henrique.

O Cruzeiro alcançou metas importantes na temporada com o título da Copa do Brasil e a consequente vaga na Libertadores do ano que vem. No entanto, o ano competitivo da Raposa ainda segue com a disputa do Campeonato Brasileiro. Para Henrique, o time mineiro precisa continuar pontuando para aproveitar o bom clima dentro da equipe.

“Esse fase altamente positiva deixa o ambiente leve, você fica cada vez mais confiante. Os resultados e os títulos vindo, a confiança vem, a equipe passa a jogar mais leve, mais solta e o ambiente fica mais favorável. Temos que procurar aproveitar ao máximo esse momento e conquistar o maior número de pontos possíveis no Brasileirão”, disse.

O Cruzeiro não jogou neste fim de semana, uma vez que teve a partida contra a Ponte Preta antecipada para a data Fifa. Com isso, a Raposa volta a campo na próxima quarta (18), às 19h30, contra o Coritiba.