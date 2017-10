Com retorno de Arrascaeta, Mano Menezes esboça time para partida contra Coritiba

Arrascaeta está de volta ao time cruzeirense (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro deve ter novidades para a partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (18), às 19h30, no estádio Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do retorno do técnico Mano Menezes, que se ausentou nos últimos jogos devido a um tratamento na pele, o goleiro Fábio e o uruguaio Arrascaeta devem figurar na equipe titular.

O arqueiro ficou de fora das duas últimas partidas para realizar exames pessoais, enquanto Arrascaeta estava à serviço da Seleção Uruguaia para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ambos os jogadores estão à disposição de Mano Menezes para a partida de quarta.

A equipe que deve ir à campo para a partida contra o Coritiba deve ter: Fábio, Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha e Thiago Neves; Arrascaeta e Rafael Sobis.

O Cruzeiro ocupa a 5ª colocação, com 47 pontos, e defende uma invencibilidade de 13 jogos. Por outro lado, a situação do Coritiba é preocupante, já que a equipe ocupa a 19ª colocação, com 28 pontos, e não vence há nove partidas. No primeiro turno, os dois times se enfrentaram numa partida bem movimentada no Mineirão. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 com gols de Thiago Neves e Sobis.