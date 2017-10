Cruzeiro acerta com ex-zagueiro Marcelo Dijan para departamento de futebol do clube

Google Plus

Wagner Pires de Sá, Marco Antônio Lage, Ronado Granata e Marcelo Djian estiveram reunidos para fechar mais um nome para a diretoria celeste (Foto: Reprodução/Instagram)

O ex-zagueiro Marcelo Djian acertou com o Cruzeiro para integrar o departamento de futebol da Raposa. Em entrevista ao portal UOL, o novo presidente do clube, Wagner Pires de Sá, confirmou a chegada do dirigente, mas não confirmou exatamente em qual função.

“Ainda não definimos o nome do cargo, mas o Marcelo Djian vai trabalhar com a comissão técnica e a diretoria”, reiterou Wágner, que também evitou divulgar o tempo de contrato fechado com o ex-zagueiro. Marcelo chegou a Belo Horizonte na última segunda-feira (16) e deve ficar pelo menos mais dois dias na capital mineira.

"Ele chegou, está em Belo Horizonte, conversou conosco, almoçamos juntos. Agora ele deve ficar mais dois dias por aqui antes de voltar para São Paulo para buscar a família", completou Wagner Pires de Sá.

Marcelo deverá assumir o cargo que atualmente é ocupado por Klauss Câmara, que, em entrevista à VAVEL Brasil, afirmou na semana passada que ainda não tinha sido procurado para renovar com a Raposa. "Não fui procurado, nem conversei com ninguém. É precipitado da minha parte qualquer tipo de posicionamento, porque eu não conversei com ninguém", disse Klauss.

O ex-zagueiro e agora dirigente Djian vestiu a camisa celeste entre 1997 e 2001. Fez 181 partidas, balançando as redes cinco vezes, entre 1997 e 2001. Pelo clube celeste, ele conquistou a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Mineiro, ambos em 1998, terminando o Brasileiro daquele ano como vice-campeão. Em 2000, esteve na campanha que rendeu ao time o tricampeonato da Copa do Brasil.

Ex-empresário de jogadores, Marcelo Djian abandonou a profissão e agora voltará a atuar nos bastidores da bola. Foi empresário de ex-jogadores da Raposa, como o atacante Wellington Paulista e o zagueiro Anderson, ambos vice-campeões da Libertadores pelo clube.

Além de Djian, outros nomes que já integram a nova diretoria do estrelada são Itair Machado, que vai assumir a vice-presidência de futebol, e Marco Antônio Lage, ex-diretor de comunicação da Fiat na América Latina, que irá comandar a comunicação e o marketing da Raposa. Pedro Moreira, atual supervisor de futebol, continuará exercendo o cargo, conforme adiantou Itair Machado à imprensa.