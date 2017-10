Sócios-torcedores do Cruzeiro garantem mais de 25 mil entradas para clássico contra Atlético

Foto: Cristiane Mattos/Light Press/Cruzeiro

O último clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG de 2017, marcado para o próximo domingo (22), no Mineirão, já tem mais de 25 mil torcedores da Raposa garantidos. Essa parcial foi anunciada pelo clube celeste nesta terça (17), sendo que esse valor refere-se apenas à aquisição dos sócios da instituição.

A carga total do jogo é de 58 mil ingressos, sendo 52.200 para os torcedores da Raposa, mandante, e 5.800 para os torcedores do Galo, visitante. A venda para sócios do clube celeste segue normalmente, enquanto as bilheterias serão abertas na sexta-feira (20).

Este será o sexto jogo do ano entre os rivais mineiros, que se enfrentaram três vezes no campeonato estadual, uma na Copa da Primeira Liga e outra no Brasileirão. O retrospecto do duelo em 2017 é bem equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. O Galo marcou seis gols, ao passo que a Raposa anotou cinco tentos.

Confira os públicos presentes e pagantes dos clássicos de 2017:

Cruzeiro 1x0 Atlético - (Copa da Primeira Liga)

Público presente: 41.530

Público pagante: 39.811

Cruzeiro 2x1 Atlético - (primeira fase do Campeonato Mineiro)

Público presente: 40.397

Público pagante: 35.459

Cruzeiro 0x0 Atlético - (Ida da final do Campeonato Mineiro)

Público presente: 40.694

Público pagante: 38.978

Atlético 2x1 Cruzeiro - (Volta da final do Campeonato Mineiro)

Público presente: 22.411

Público pagante: 20.092

Atlético 3x1 Cruzeiro - (11ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Público presente: 18.836

Público pagante: 17.606

AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PELOS SÓCIOS

A venda para os sócios do Cruzeiro continuará até seis horas antes do início do jogo ou até que os ingressos se esgotem. Para quem é Sócio Cativo (Tríplice Coroa, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil), que já possui acesso garantido ao estádio, é possível a aquisição de um ingresso extra pelo seu valor integral.

Torcedores da categoria Cruzeiro Sempre têm direito à compra de dois ingressos, sendo um pela metade do preço e outro pelo valor total. Os Papafilas também podem adquirir dois bilhetes, com desconto de 10% em um deles. A venda está sendo feita no site do Sócio do Futebol do Cruzeiro e também pelo CruzeiroApp.

Valores dos bilhetes para Sócios (preços cheios):

Inferior Amarelo: R$ 40

Inferior Laranja: R$ 40

Superior Amarelo: ESGOTADO

Superior Laranja: R$ 50

Superior Vermelho: R$ 60

Inferior Vermelho: R$ 80

Superior Roxo: R$ 120

VENDAS NAS BILHETERIAS (a partir de 20 de outubro)

Inferior Amarelo: R$ 40

Inferior Laranja: R$ 40

Superior Amarelo: ESGOTADO

Superior Laranja: R$ 50

Superior Vermelho: R$ 60

Inferior Vermelho: R$ 80

Superior Roxo: R$ 120

Inferior Vermelho (CADEIRANTE): R$ 20

Locais e horários:

- Ginásio do Barro Preto:

Sexta-feira (20/10): 10h às 17h

Sábado (21/10): 10h às 17h

Domingo (22/10): FECHADO

- Bilheteria Sul do Mineirão:

Sexta-feira (20/10): 10h às 17h

Sábado (21/10): 10h às 17h

Domingo (22/10): 10h às 18h