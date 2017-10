Cruzeiro estende contrato com zagueiro Arthur, cria da base, por mais quatro anos

Zagueiro teve contrato renovado até 2021 (Foto: Reprodução/ Cruzeiro)

O jovem zagueiro Arthur renovou seu contrato com o Cruzeiro até março de 2021, nessa terça (17), podendo prorrogar até dezembro do mesmo ano. O defensor subiu da base celeste e ficará por mais tempo na casa que o revelou.

O atleta, de 18 anos, chegou ao profissional no início desta temporada e foi usado pelo técnico Mano Menezes em três oportunidades: no empate por 2 a 2 contra o Londrina pela semifinal da Copa da Primeira Liga (disputa foi vencida pelos londrinos nos pênaltis), na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio na mesma competição e na vitória do Cruzeiro para cima do Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

Arthur disputa posição no time celeste com Manoel, Léo, Digão, Dedé e Murilo, também da base da Raposa. O zagueiro está no clube celeste desde 2013 e nos três jogos disputados não marcou nenhum gol. Neste ano, quando assinou seu contrato como atleta profissional, o jovem comemorou a confiança depositada sobre ele.

"Meu sonho era chegar onde estou, sempre sonhei com esse momento. Quando fui chamado, nem acreditei, liguei para os meus pais. Estou completando 18 anos, isso é um grande presente. Jogava numa escolinha do Cruzeiro que tem lá no meu bairro, no Horto. Estava com 10 anos, e foi lá que tudo começou, era atacante. Até que o treinador me mudou para zagueiro devido a minha estatura. Vim em uma trajetória boa, com treinadores da base que me capacitaram mesmo. Sempre na base do Cruzeiro, cheguei no pré-infantil e sou da base até hoje", apontou.