Mano se irrita com perguntas sobre renovação e afirma que derrota para Coritiba foi justa

Mano ainda não está garantido no comando técnico do Cruzeiro em 2018 (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

O torcedor que queria ouvir explicações sobre a derrota do Cruzeiro para o Coritiba do técnico Mano Menezes ficou frustrado. A derrota por 1 a 0 nesta noite de quarta-feira (18) ficou praticamente em segundo plano. Isso porque o treinador ainda não tem o futuro definido no clube. O comandante foi questionado sobre o andamento de suas conversas com a nova diretoria para renovar ou não seu vínculo com a agremiação.

Contudo, Mano descartou dar um prazo para colocar um ponto final no assunto e disse não ser o culpado pela 'novela' criada sobre a situação."Eu sempre dei a mesma resposta para todas as pessoas que me ligaram. A gente teve uma primeira conversa boa, mas ficamos para detalhar coisas importantes mais para o final da semana ou na outra semana", comentou o treinador.

Mano ainda falou que quem criou essa novela, que a desfaça porque ele não é o seu “autor”.“Quero dizer para o torcedor do Cruzeiro que não sou autor de novela. Não fiz novela, não estabeleci prazo, não disse que ia fazer nada. Vocês fizeram algumas coisas e eu não vou responder pelas coisas que vocês fizeram. O torcedor não está gostando da novela de vocês, mude a novela, mude a pauta", afirmou.

"Eu sempre falei sério, sempre falei o que ia fazer, disse que meu primeiro encontro seria com a nova diretoria do Cruzeiro. Estou fazendo exatamente o que falei que ia fazer. Quem fez novela, que desmanche a novela. A culpa não é minha, não vou dar explicação pelo que não fiz. Sou um cara de palavra e estou fazendo exatamente o que falei que ia fazer. Que o torcedor espere porque a gente está fazendo o melhor pelo clube”, completou.

Mano não estabeleceu prazo, mas disse que conversará primeiro com a nova diretoria do Cruzeiro (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Quando o assunto foi sobre o jogo no Couto Pereira, Mano admitiu a baixa produção da equipe celeste e reconheceu que a derrota foi justa. "Não merecemos outro resultado, principalmente pelo primeiro tempo, abaixo do jogo da equipe. Mesmo no segundo tempo, com uma presença mais forte em volta da área, fizemos pouco para uma equipe com a nossa qualidade e com a campanha que estamos fazendo. Por isso não tivemos outro resultado que não fosse a derrota", finalizou.

O Cruzeiro volta a campo no Campeonato Brasileiro justamente contra o arquirrival Atlético-MG. A Raposa retorna a Belo Horizonte nesta quinta-feira, mas se reapresenta para o reinício das atividades na Toca II apenas na tarde de sexta-feira.