Cruzeiro e Mineirão firmam parceria para beneficiar acesso aos jogos de pessoas com deficiência

Foto: Cristiane Mattos/ Light Press/Cruzeiro

Cruzeiro e Mineirão se uniram em prol de uma grande causa. A iniciativa, chamada "Mineirão Eficiente", beneficia o torcedor com deficiência e consiste em um cartão que garante o acesso aos jogos da Raposa por R$50 ao mês. A taxa contemplará a entrada de um acompanhante ao estádio.

O torcedor que se afiliar ao serviço terá acesso ao Mineirão através do setor Vermelho Inferior, o portão E, que contará com uma catraca exclusiva para o acesso das pessoas com deficiência (PCDs).

No entanto, as vagas do "Mineirão Eficiente" são limitadas. O torcedor interessado pode efetuar a adesão ao programa nesta sexta-feira (20), de 10h às 17h, no guichê da empresa administradora do estádio, na Bilheteria Sul. Para comprovar o direito ao serviço, basta apresentar um documento que comprove o benefício.

A retirada do cartão será feita no mesmo local e o atendimento no espaço será realizado nos dias de vendas de ingresso para as partidas celestes. Para mais informações, o Cruzeiro disponibilizou o contato através dos telefones (31) 3499-4333 ou (31) 3348-5500.