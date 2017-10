Candidato único, Adriano Aro é eleito presidente da Federação Mineira de Futebol

Adriano Aro seguirá a tradição de sua família e agora presidirá a FMF no próximo quadriênio (Foto: Reprodução/Twitter)

A FMF (Federação Mineira de Futebol) já tem seu novo presidente. Adriano Aro foi eleito na segunda chamada da eleição para assumir a presidência da instituição no próximo quadriênio. Para o cargo de vice-presidente, ele contará com o atual mandatário da FMF, Castellar Guimarães Neto, que assumiu o cargo em 2014.

O colégio eleitoral da federação mineira de futebol é formado por clubes profissionais do Módulo I, II e Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, além dos times das Ligas Municipais e Entidades de Futebol Amador da Capital.

"Sim, foi uma vitória importante, principalmente pelo apoio dos clubes. Dos 123 filiados em condição de apoiar nossa chapa, tivemos 119 apoios. Então, foi o maior da história da federação. Acredito, eu, que um reflexo do fruto do trabalho que foi realizado ao longo desses anos", disse.

Candidato único, Adriano Aro foi eleito por aclamação para o cargo de presidente da FMF. Ele é atualmente secretário da instituição. Suas metas para a administração do futebol mineiro já estão traçadas. Aro quer diminuir os custos dos times pequenos, ajudar os grandes na intermediação com CBF, Conmebol e Fifa e dar mais apoio aos atletas amadores.

“O principal desafio é a redução de custo das equipes para as competições. Os times que mais precisam são os menores. Os grandes conseguem se sustentar por si mesmos e precisam é de mais voz e representação. Já o futebol amador tem seu papel social. Nossa intenção é criar uma copa estadual de ligas", destacou o novo presidente.

Adriano teve o apoio de 119 dos 123 filiados. Muitos representantes dessas equipes compareceram à sede da federação, para depositar seu apoio. Mas uma voz influente não o apoiou: o Cruzeiro. Aro explicou que procurou o atual presidente, Gilvan de Pinho Tavares, para conversar.

"Estive pessoalmente com o presidente Gilvan, conversamos, mas, naquele momento, o Cruzeiro estava passando por uma transição na sua administração e nós nos comprometemos, uma vez terminada a eleição do Cruzeiro, de sentar e conversar. A federação está aqui para servir a todos os filiados", explicou.

Ao assumir, o cargo, Adriano Aro dará continuidade ao legado de sua família no poder da entidade. Por mais de 30 anos, parentes do novo presidente ocuparam o pleito, primeiro com seu avô, José Guilherme Ferreira, em seguida com seu pai, José Guilherme Ferreira Filho. Por fim, seu tio, Elmer Guilherme Ferreira, também esteve no comando da federação.

A Federação Mineira de Futebol é responsável pela realização de 12 competições profissionais, amadoras e categorias de base. A mais importante delas é o Campeonato Mineiro do Módulo I, que tem a participação de 12 equipes.