Empresário do volante Bruno Silva nega investida do Cruzeiro: "Invenção"

Bruno Silva tem contrato com o Botafogo até o fim de 2018 (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Com o fim da temporada se aproximando, as especulações no mundo da bola começam a agitar o mercado do futebol nacional. No entanto, as mudanças ainda são apenas rumores, já que o Campeonato Brasileiro está entrando em sua reta decisiva, e as equipes são cautelosas. Campeão da Copa do Brasil e com vaga garantida na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro é um dos casos.

Nos últimos dias, surgiram boatos de um possível interesse do clube mineiro no volante Bruno Silva, que atualmente defende o Botafogo. Apesar das especulações, o empresário Carlinhos Sabiá, que cuida da carreira do meio-campista alvinegro, afirmou à VAVEL Brasil que ainda não recebeu nenhuma investida da nova cúpula da Raposa.

"As pessoas estão ligando as coisas porque sou amigo do Itair [Machado, novo vice-presidente de futebol do clube]. Mas, oficialmente, não tenho nada do Cruzeiro. Eu não confirmo [contato da Raposa]", disse Carlinhos. Itair Machado sucedeu Bruno Vicintin e é o homem forte do futebol do clube celeste.

Bruno Silva tem contrato com o Botafogo até o fim de 2018, vínculo renovado em março deste ano. Segundo o empresário do atleta, o clube carioca tem a intenção de estender o contrato do volante por mais dois anos além do já acordado.

"Ele tem contrato com o Botafogo até 2018 e o Botafogo está até querendo renovar até 2020", apontou Carlinhos, que ainda afirmou ser uma 'invenção' todo esse rumor. "Essa notícia de que ele está acertando com o Cruzeiro por três temporadas é uma invenção", completou.

O Botafogo, atualmente, conta com os volantes Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Dudu Cearense e Fernandes, além de Bruno Silva. No elenco alvinegro, tem ainda Ayrton, que está voltando de lesão, e Gustavo 'Bochecha', da base, que se machucou no início do ano, já está sendo relacionado, mas ainda não atuou pelo profissional.