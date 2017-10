Mano x Galo: técnico do Cruzeiro leva vantagem contra Atlético-MG e defende tabu como mandante

Foto: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL Brasil

O Cruzeiro entra em campo neste domingo (22) contra o Atlético-MG, seu maior rival, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que um tradicional duelo entre mineiros, outro embate poderá ser visto, entre Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O técnico Mano Menezes, gaúcho, vai para seu 18º jogo contra o Galo e tem vantagem: nove vitórias, cinco empates e três derrotas nas 17 partidas passadas.

O duelo deste domingo será no Mineirão, às 17h, portanto, Raposa e Mano serão os mandantes da tarde. Quanto a isso, outra estatística é favorável ao treinador do Sul do país: ele nunca perdeu para o Atlético-MG estando à beira do campo de 'sua casa'. Mano foi mandante contra o Galo 11 vezes, das quais venceu oito e empatou três.

Todos esses números não dizem respeito apenas a Mano Menezes enquanto treinador do Cruzeiro. O gaúcho enfrentou o Atlético comandando também Flamengo, Corinthians e Grêmio. Com os cariocas, foi apenas um jogo e com vitória. Ao lado do Timão, Mano atuou em sete compromissos contra os atleticanos, com cinco triunfos para os paulistas, um empate e uma derrota. Com o Grêmio, Mano bateu o Galo uma vez e empatou outra.

Por Corinthians e Cruzeiro, Mano enfrentou o Atlético na mesma quantidade de vezes - sete - distribuídas em três temporadas com cada uma das equipes. Comandando a Raposa, o treinador venceu dois clássicos, empatou três e perdeu outros dois.

Mano contra o Galo: aspecto geral

TIME DE MANO V E D GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS CRUZEIRO (2015, 2016 e 2017) 2 3 2 7 8 CORINTHIANS (2009, 2010 e 2014) 5 1 1 10 4 FLAMENGO (2013) 1 0 0 3 0 GRÊMIO (2007) 1 1 0 3 2 TOTAL 9 5 3 23 14

Se o estilo de Mano é conhecido por seu forte aspecto defensivo em detrimento do ofensivo, contra o Galo o gaúcho tem números que atestam um bom equilíbrio. Os times de Mano marcaram, ao todo, 23 gols contra o alvinegro de Minas e sofreram 14. As derrotas do técnico para o time atleticano aconteceram em três oportunidades: duas enquanto comandava o Cruzeiro, e uma dirigindo o Corinthians.

Com a Raposa, foi derrotado em 2017, na final do Campeonato Mineiro (2 a 1) e no primeiro turno do Brasileirão (3 a 1). Já com o time paulista, o revés de Mano foi na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2014, quando o Galo fez 4 a 1 no Timão e se classificou para a semi do torneio nacional.

Como mandante, o aproveitamento de Mano contra o Galo é ainda mais surpreendente, com oito vitórias e três empates em meio a 11 duelos. Jogando em casa, o gaúcho nunca perdeu para o Galo. Aliado a isso, o próprio Cruzeiro vive uma situação interessante como mandante: a equipe defende uma invencibilidade de 16 jogos no Mineirão, em que a última derrota celeste no Gigante da Pampulha foi no dia 4 de julho (2 a 0 para a Chapecoense).

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Jogos de Mano contra o Atlético:

1. CRUZEIRO: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas

Cruzeiro 1x1 Atlético - 25ª rodada do C. Brasileiro 2015 (18/09/15)

Cruzeiro 1x1 Atlético - 26ª rodada do C. Brasileiro 2016 (18/09/16)

Cruzeiro 1x0 Atlético - Copa da Primeira Liga 2017 (01/02/17)

Cruzeiro 2x1 Atlético - Décima rodada do C. Mineiro (01/04/17)

Cruzeiro 0x0 Atlético - Ida da final do C. Mineiro (30/04/17)

Atlético 2x1 Cruzeiro - Volta da final do C. Mineiro (07/05/17)

Atlético 3x1 Cruzeiro - 11ª rodada do C. Brasileiro (02/07/17)

2. CORINTHIANS: 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Corinthians 2x0 Atlético - 19ª rodada do C. Brasileiro 2009 (16/08/09)

Atlético 0x3 Corinthians - 38ª rodada do C. Brasileiro 2009 (05/12/09)

Corinthians 1x0 Atlético - Nona rodada do C. Brasileiro 2010 (18/07/10)

Atlético 0x0 Corinthians - 1ª rodada do C. Brasileiro 2014 (20/04/14)

Corinthians 1x0 Atlético - 20ª rodada do C. Brasileiro 2014 (11/09/14)

Corinthians 2x0 Atlético - Ida das 4ªs da C. do Brasil (01/10/14)

Atlético 4x1 Corinthians - Volta das 4ªs da C. do Brasil 2014 (15/10/14)

3. FLAMENGO: 1 vitória

Flamengo 3x0 Atlético - 11ª rodada do C. Brasileiro 2013 (04/08/13)

4. GRÊMIO: 1 vitória e 1 empate

Atlético 0x1 Grêmio - 10ª rodada do C. Brasileiro 2007 (07/07/07)

Grêmio 2x2 Atlético - 29ª rodada do C. Brasileiro 2007 (03/10/07)