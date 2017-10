Hudson identifica queda de rendimento contra Atlético-MG: "É sinal que precisamos melhorar"

Hudson acredita que Raposa precisa melhorar (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Acabou mais uma invencibilidade do Cruzeiro em 2017. Nesse domingo (20), após quatro meses – ou 16 jogos – sem perder em casa, a equipe celeste viu sua sequência positiva de resultados no Mineirão cair por terra diante do seu maior rival, o Atlético-MG. O time alvinegro conquistou o placar de 3 a 1, de virada, com dois gols de Robinho e um de Otero. A Raposa descontou com Thiago Neves.

O revés foi ruim, também, na tabela de classificação da Série A. Com duas derrotas consecutivas, o Cruzeiro se afastou ainda mais da liderança da competição. O Corinthians segue com 59 pontos, enquanto que os cruzeirenses permanecem com a quinta posição, com 47.

O volante Hudson destacou a surpresa com o resultado e confirmou a necessidade da melhora de desempenho. Segundo o jogador, o time não soube reagir após sofrer o empate, no gol de Otero.

"Começamos o segundo tempo num ritmo melhor e quando a gente estava melhor, eles marcaram. Acredito que sentimos o gol. Logo na sequência, com a qualidade do Robinho, ele conseguiu fazer o gol da virada. E a gente sentiu, não teve força para reagir. É uma característica que a gente não estava apresentando, a gente sempre teve reação. Serve para mostrar que a gente precisa melhorar muita coisa ainda”, disse.

Agora, o Cruzeiro buscará reabilitação na segunda-feira (30) contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogo ocorrerá às 20h e será válido pela 31ª rodada do Brasileirão