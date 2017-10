Autor do gol do Cruzeiro, Thiago Neves lamenta desfalques no setor ofensivo

Thiago Neves foi o autor do único gol do Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro, desta vez contra o maior rival, Atlético-MG, por 3 a 1, no último domingo (22). A partida foi bastante movimentada, com várias chances criadas e domínio alternado nos dois tempos.

Na primeira etapa, o Cruzeiro foi amplamente superior e acabou abrindo o marcador aos 30 minutos, com Thiago Neves. A equipe cruzeirense ainda teve oportunidades para ampliar e encaminhar o resultado, mas esbarrou na falta de criação. Já no segundo tempo, o Atlético-MG voltou ligado na partida, e empatou logo aos 15min, com Otero. A partir deste momento, o Cruzeiro nitidamente sentiu o gol, levando a virada aos 21 minutos, com Robinho, que ainda marcou o terceiro.

Para Thiago Neves, a falta de um centroavante foi um dos fatores determinantes para a falta de criação da equipe. “É complicado não ter uma referência. O Arrascaeta é mais do drible, eu não gosto de jogar centralizado. Faltava um matador, faltava um Raniel ou um Sassá, que jogam na área. Tentamos com o Rafael Marques, mas também é de sair da área”, disse.

O meia ainda sinalizou a necessidade de reforços para o setor, visto que o Cruzeiro disputa a Libertadores na próxima temporada. “A comissão tem esse jogos para avaliar vários jogadores, temos competições importantes, vamos ter de chegar. O Cruzeiro vai ter competições fortes, temos que dar uma reforçada. Vamos ver quem vai chegar. A gente quer montar time bom para ganhar alguma coisa”, completou.

Com a derrota, a Raposa permanece na quinta colocação, com 47 pontos e pode ser ultrapassado caso o Botafogo vença o Corinthians.

O Cruzeiro volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 20h, no Allianz Parque, contra o Palmeiras, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.