Após nova polêmica, Sassá se retrata com torcedores pelo Instagram

Sassá se recupera de uma cirurgia no joelho e só volta em 2018 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O atacante Sassá se envolveu em mais uma polêmica no último domingo (22), após a derrota do Cruzeiro para o rival Atlético-MG. O jogador curtiu uma publicação do zagueiro atleticano Felipe Santana comemorando o resultado com os companheiros. O fato acabou viralizando nas redes sociais, o que causou a ira dos torcedores cruzeirenses.

O atleta divulgou um vídeo em que pede desculpas aos torcedores e alega ter curtido sem querer a foto do rival.

"Fazendo este vídeo para falar do acidente que aconteceu. Estava subindo as fotos do meu Instagram e, sem querer, curti a foto do outro time. Mas, estou esclarecendo aqui que foi um erro. Jamais vou querer jogar a torcida contra mim, uma torcida que desde a minha chegada, me apoiou. Sabe do meu empenho, sabe da minha garra, da minha luta, da minha raça dentro de campo para fazer o melhor para o Cruzeiro. Estou passando só para esclarecer isso mesmo. "Tamo" junto. Estou fechado com vocês aí", disse.

Sassá já havia se envolvido numa polêmica na última semana, na qual foram divulgadas fotos do jogador bebendo e utilizando narguilé com alguns amigos após ter pedido ao Cruzeiro para adiar uma cirurgia no joelho. O atacante também utilizou o Instagram para justificar o fato, alegando que as fotos eram antigas.

O atleta foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e deve retornar aos gramados em 2018.