Nova terceira camisa “monocromática” do Cruzeiro ganha previsão de estreia

Foto: Divulgação/Umbro

A parceria entre Cruzeiro e Umbro lançará mais uma camisa alternativa para a Raposa. No ano passado, a fornecedora já confeccionou um terceiro modelo de uniforme inspirado na conquista da Taça Brasil de 1966, que vestiu os jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro do último ano e em algumas partidas desta temporada. A versão 2017/18 já tem previsão de data para debutar: será na 32ª rodada do Brasileiro, diante do Atlético-PR, no Mineirão.

“Vamos estrear contra o Atlético-PR. Já está fechado, praticamente. O lançamento deve acontecer dois dias antes. A festa vai ser por conta da torcida. Um evento, com estilo de festa, não vai ter. Alguma ativação, com certeza, faremos. Faremos um evento para divulgar e lançar a camisa” disse Robson Pires, diretor comercial do clube, ao site Globoesporte.com.

Terceiro uniforme da temporada passada, inspirado na conquista da Taça Brasil de 1966 (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

A principal novidade desta vez será a cor dos patrocinadores do Cruzeiro. De acordo com Robson Pires, a tonalidade será a mesma, diferentemente dos uniformes 1 e 2. Atualmente, o clube conta na camisa com a marca da Caixa, Vilma, Supermercados BH e Cemil.

“Inspiração são as cores do Cruzeiro, história do Cruzeiro, o terceiro uniforme. É uma camisa que a gente tenta trazer todos os patrocinadores numa tonalidade só, uma camisa monocromática, uma harmonia total das cores. É uma camisa diferente, que nós tivemos absoluta liberdade para trabalhar na criação. Vai marcar, com certeza. Mais do que isso não posso falar. Temos que esperar. Guardar para o torcedor essa surpresa”, projetou o dirigente. A camisa também deverá continuar com as estrelas soltas ao invés do escudo.

Disponível desde junho, a camisa 1 do clube é inspirada na conquista da Libertadores de 1997 (Foto: Divulgação/Umbro)

A nova camisa terá a oportunidade de aparecer em apenas sete jogos ou seja, com pouco tempo. Porém, a demora foi planejada pelo atual presidente do clube, Gilvan de Pinho Tavares.

“A demora foi uma estratégia. Decidimos lançar a camisa 3 mais perto das festas de fim de ano, como pediu o presidente, gerando mais um apelo de consumo do torcedor. Chega em dezembro, o torcedor quer dar uma camisa nova, quer ganhar um presente novo, e ele vai ter a camisa 3 para fazer essa troca de presentes. Isso foi uma estratégia que o presidente pediu” , finalizou Robson.

O uniforme principal do Cruzeiro deste ano foi lançado em junho, e a camisa é inspirada na conquista da Libertadores de 1997. Ela vem sendo utilizada pelos jogadores desde o duelo com o Coritiba, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.