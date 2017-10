Galhardo vislumbra oportunidade no Cruzeiro ainda em 2017: "Não tenho nenhuma restrição"

O contrato de Galhardo com o Cruzeiro vai até o fim deste ano (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O lateral-direito Rafael Galhardo, enfim, poderá ter sua primeira chance de atuar com a camisa do Cruzeiro. O atleta chegou ao clube mineiro em julho, mas só teve contrato assinado com a Raposa no fim de agosto devido a problemas no joelho. Nesta quarta (25), o time celeste se reapresentou após a derrota para o Atlético-MG, e o lateral comemorou o retorno e a possibilidade de ainda jogar em 2017. Na segunda (30), os mineiros enfrentam o Palmeiras.

"Após oito meses de cirurgia, de recuperação, você poder voltar às atividades normais é motivo de muita alegria. Fui convocado pelo professor Mano Menezes para a partida em Curitiba e teve todo aquele protocolo de primeiro jogo. Subir na cadeira, fazer um discurso, cantar uma música, e que é bem legal, pois une mais o grupo, você se sente mais à vontade. E a alegria que você sente ali mais a adrenalina do jogo é uma sensação muito boa. Foram oito meses muito difíceis para mim, mas a felicidade de estar voltando é muito grande", disse.

Galhardo foi relacionado para os dois últimos jogos do Cruzeiro, contra Coritiba e Atlético, mas não chegou a entrar em campo. Em janeiro, o jogador sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e acabou tendo o seu contrato rescindido com o Atlético-PR, clube no qual estava. Deste episódio até a mudança para o Cruzeiro, Rafael esteve no CT do Flamengo, onde estava se tratando da lesão.

Quando chegou ao clube celeste, não assinou de imediato, mas seguiu se recuperando e firmou um vínculo que vai até o fim de 2017, com opção de renovar por mais duas temporadas. O lateral afirmou que espera por oportunidades nesta reta final do Brasileirão. “Restam oito jogos para o fim da temporada, tenho muita vontade de permanecer, para isso preciso jogar. Espero ter a minha oportunidade para mostrar o meu valor, mostrar que estou bem e que não tenho nenhuma restrição”, comentou.

Caso ganhe uma oportunidade no Cruzeiro neste fim de temporada, Galhardo não deve voltar no mesmo ritmo da equipe, uma vez que ficou parado durante quase todo o ano. No entanto, o lateral afirmou que está apto a entrar em campo.

"Há três meses, treino no clube me preparando com os profissionais bem capacitados que temos aqui. É claro que quando você fica oito meses fora para voltar no fim da temporada com todos do elenco com ritmo de jogo, e você um pouco abaixo deles, com certeza vou sentir um pouco. Não sei quanto tempo consigo jogar, mas estou liberado pelo departamento médico e por todos do clube para poder atuar, então fico à disposição do professor (Mano) para quando ele precisar”, completou.

Se jogar, Galhardo mandará Ezequiel para o banco, jogador bastante criticado no clássico contra o Galo. Mano Menezes, inclusive, foi questionado em coletiva pós-jogo se a atuação do camisa 2 da Raposa poderia culminar em oportunidades a Galhardo nesta reta final do Brasileiro, mas o técnico celeste afirmou que, caso o 22 do time entre, será por méritos dele e não deméritos de Ezequiel. O Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na segunda (30), às 20h, na Arena Palmeiras.