Rafael Sóbis interessa a clube mexicano e pode sair do Cruzeiro ainda nesta temporada

O atacante Rafael Sóbis interessou a um clube mexicano e pode deixar o Cruzeiro ainda nesta temporada. O nome do time que sonda a situação do atleta da Raposa ainda é mantido em sigilo tanto pelo empresário do jogador, Jorge Machado, quanto pelo clube. A última equipe de Sóbis antes de defender os mineiros foi o Tigres-MEX.

O interesse chegou ao vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, que, em contato com a reportagem, afirmou que repassou tal demanda para Gilvan de Pinho Tavares, atual presidente da Raposa. Segundo Itair, realmente houve uma sondagem.

A proposta por Sóbis seria de US$ 2 milhões (R$ 6,5 milhões), conforme divulgação do portal Superesportes, que conversou com Jorge Machado. "Os caras do México me ligaram. Só vai ser oficial no momento que chegar essa proposta. Não tenho o que te falar. Rafa tem contrato de dois anos com o Cruzeiro, é bem tranquilo", comentou o empresário de Sóbis.

Esta quinta-feira pode ser decisiva para o futuro de Sóbis no Cruzeiro. O atacante foi contratado pela Raposa junto ao Tigres, do México, em junho do ano passado, por 17 milhões de reais. O contrato do atleta com o clube mineiro vai até o fim de 2019.

O último trabalho de Sóbis antes de chegar ao Cruzeiro foi no futebol mexicano, onde viveu boa fase no Tigres. O atacante já disputou 76 partidas pelo clube mineiro desde 2016, 48 delas nesta temporada. Em 2017, o atacante marcou 13 gols em jogos oficiais, além de ter anotado três tentos em um amistoso contra o Brasília ainda no início do ano.

Apesar de ter encerrado a Copa do Brasil como artilheiro do Cruzeiro (5 gols), Sóbis eventualmente entra na mira das críticas do torcedor celeste. O atacante é titular absoluto da equipe de Mano Menezes, mas viveu períodos inconstantes no ano, como uma sequência de 17 jogos sem marcar (25 de junho a 24 de setembro).