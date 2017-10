Hudson segue como pauta dentro do Cruzeiro e permanência pode envolver trocas com São Paulo

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Um dos assuntos pendentes no Cruzeiro atualmente circunda a permanência do volante Hudson na Raposa. O atleta possui vínculo com o São Paulo, e o clube mineiro teria que desembolsar um valor de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões) para exercer a compra de direitos do jogador. Em entrevista à Rádio Inconfidência, o meio-campista afirmou que prefere ficar de fora das negociações.

"Eu não estou sabendo de nada. Acredito que possa ter alguma conversa, mas nada definido. Estou pedindo para ficar de fora. Em mais ou menos tempo, todo mundo vai ficar sabendo de alguma coisa", afirmou o volante.

A permanência de Hudson no Cruzeiro pode se condicionar a uma possível ida de atletas da Raposa para o tricolor paulista. Jogadores como o goleiro Rafael entraram em rumores de uma troca entre mineiros e paulistas, mas não existe nada de concreto. Em outras ocasiões, o arqueiro já despertou o interesse do tricolor, que não encontrou uma peça sólida desde a saída de Rogério Ceni.

O momento de Hudson no Cruzeiro é muito bom. O atleta, que enfrentou lesões em 2017, retornou em agosto à equipe após se recuperar de problemas na coxa e assumiu a titularidade ao lado de Henrique. O volante disputou 33 partidas pelo clube mineiro este ano e marcou três gols, dois deles decisivos.

O primeiro foi na vitória celeste por 2 a 0 sobre o São Paulo no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil (volta: Cruzeiro 1x2 São Paulo). O volante também chegou a ser decisivo contra o Grêmio, marcando o gol do triunfo por 1 a 0 sobre o tricolor na partida de volta da semifinal da mesma competição - o que possibilitou a ida às penalidades e consequente avanço para a final. Além desses tentos, Hudson ainda deixou o dele contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.