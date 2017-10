No reencontro com levantador William, Sada Cruzeiro bate Sesi-SP em clássico nacional

INCIDENCIAS: Jogo válido pela décima rodada da Superliga Masculina de vôlei, disputado às 19h do dia 26 de outubro, no ginásio do Riacho.

Em partida antecipada da décima rodada da Superliga Masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro venceu o Sesi-SP por 3 a 1 na noite desta quinta (26), no ginásio do Riacho, em Contagem (parciais de 25/23, 25/23, 21/25 e 25/21). O duelo marcou o reencontro do levantador William com o time mineiro, pelo qual atuou ao longo de sete temporadas.

A equipe celeste levou a melhor, e Nico Uriarte, substituto de William no Cruzeiro, saiu de quadra com o troféu Viva Vôlei, que representa o melhor atleta do jogo por voto popular. O resultado deixou os mineiros na ponta da tabela da Superliga, com três vitórias em três jogos. Esse duelo seria apenas em dezembro, mas estava coincidindo com a data em que o Cruzeiro estará disputando o Mundial de Clubes.

Nico Uriarte foi eleito o melhor da partida (Foto: Renato Araújo/Sada Cruzeiro)

O time paulista tinha vencido Maringá e Caramuru nas rodadas iniciais da Superliga e agora segue disputando a competição. No sábado (28), visita o Canoas, às 18h, pela terceira rodada. Também no sábado, mas às 18h30, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Maringá, no Paraná. O time celeste ainda não perdeu na Superliga, com vitórias sobre Corinthians e Sesc-RJ, além do Sesi, até então.

Sesi tenta, mas eficiência do Cruzeiro é maior no Riachão

O set que abriu o clássico no Riachão foi bastante apertado, até que os mineiros conseguiram abrir 11 a 8. Pressionando o marcador, os paulistas empataram na reta final da parcial, fazendo 22 a 22. Uma boa atuação de Nico Uriarte com Simon pelo meio, então, conduziu a equipe até o fim do set, fechado com ace de Filipe em 25 a 23.

A situação quase se complicou para o Cruzeiro na segunda parcial. O time paulista chegou a encabeçar o placar, fazendo 7 a 4, mantendo boa vantagem até 15 a 11. A equipe mineira, no entanto, buscou o set e empatou em 20 a 20. O ponteiro Leal fechou a conta a favor do time casa, completando o set em 25 a 23.

Com a derrota parcial por 2 a 0, o Sesi conseguiu diminuir o placar no ginásio do Riacho. A equipe visitante aproveitou as falhas do atual campeão da Superliga e foi mais eficiente. Com boa entrada de Gustavão, os paulistas venceram o terceiro set em 25 a 21.

Com o risco de ver o Sesi empatar o duelo, o Sada Cruzeiro apresentou uma boa performance no quarto set. Jogando em casa, o time de Marcelo Mendez não deu chances aos paulistas e conduziu a parcial ao abrir 21 a 17. Já com a vantagem, a equipe celeste fechou o último set em 25 a 21, e o jogo em 3 a 1.