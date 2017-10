Alisson projeta mais um grande jogo contra Palmeiras: "Responsabilidade enorme"

Alisson ajudou o clube celeste no duelo de ex-Palestras esse ano pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

Tradição e descendência italiana estarão em campo no clássico 'ítalo-brasileiro' da próxima segunda-feira (30), quando Palmeiras e Cruzeiro se enfrentarem na Arena Palmeiras, pela 31ª rodada do Brasileiro, às 20h. O meia-atacante Alisson relembrou os grandes duelos já feitos nesta temporada pelos clubes.

“Sempre são jogos bons, como vimos na Copa do Brasil e no Brasileiro. Tenho certeza que será um grande jogo, ainda mais agora que eles chegaram um pouco mais perto do Corinthians. Sem dúvida eles virão querendo a vitória. É uma responsabilidade enorme para nós. Tenho certeza que vamos chegar lá e fazer um grande jogo. Tem tudo para ser um grande espetáculo novamente”, destacou o jogador.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram pelo primeiro turno, duelo vencido pelos mineiros por 3 a 1. Além disso, os clubes travaram embates pelas quartas de final da Copa do Brasil: o jogo de ida terminou empatado em 3 a 3, e o da volta ficou em igualdade também, mas em 1 a 1. Resultado? Raposa classificada.

A situação dos clubes é bem diferente no campeonato: o Cruzeiro é o quinto colocado, já com uma vaga assegurada na Libertadores de 2018. Já o Verdão busca diminuir a diferença de pontos para o líder Corinthians e chegar em condições de empatar em pontos na semana que vem, quando encara o rival alvinegro. O jogador garantiu que o clube continuará tentando somar o máximo de pontos possíveis.

“É continuar buscando as vitórias. Desde quando fomos campeões, nosso pensamento tem sido esse, em cada jogo buscar vencer e isso não vai ser diferente agora. A partir do momento em que você entra em campo vestindo a camisa do Cruzeiro, sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Não vai mudar nosso pensamento. Vamos continuar dando o nosso melhor e honrando a camisa do Clube. Agora temos mais um jogo decisivo contra o Palmeiras e vamos lá tentar fazer um grande jogo”, garantiu Alisson.

Alisson teve boa atuação no empate fora de casa pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

Finalizando, o camisa 11 relembrou o último encontro entre os dois Palestras no Allianz Parque, em junho deste ano, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogo foi cheio de alternativas e terminou empatado em 3 a 3.

“Foi especial, uma grande partida. Um primeiro tempo muito bom para o Cruzeiro e um segundo tempo muito bom para o Palmeiras. Foi um jogo muito bom para mim lá. Quem sabe agora tendo a oportunidade de jogar no estádio deles de novo não saia um gol... Estou trabalhando para que esse gol aconteça e espero poder ajudar meus companheiros”, finalizou.