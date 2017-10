Com dores na coxa, Hudson deixa treino mais cedo e deve desfalcar Cruzeiro contra Palmeiras

Hudson não deve ficar à disposição de Mano Menezes em São Paulo (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O treino da manhã desta sexta-feira (27) trouxe más notícias para a equipe do Cruzeiro. O volante Hudson deixou o campo de treinamento com fortes dores na coxa direita após uma tentativa mal-sucedida de driblar Thiago Neves. Ele passará por um exame de imagem para diagnosticar o grau da lesão. Hudson não viajará para São Paulo e deve desfalcar o Cruzeiro para a partida contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (29), às 20h.

O volante começou o coletivo ao lado de Henrique no meio-campo, mas trocou com Lucas Romero a pedido de Mano Menezes. O treinador buscava alternativas para montar a equipe visando o duelo contra a equipe paulista e chegou a testar Rafael Marques no lugar de Rafael Sóbis, especulado no futebol mexicano, e Arrascaeta no lugar de Alisson.

O zagueiro Manoel comentou sobre o lance envolvendo Hudson e Thiago Neves e afirmou que o jogador deixou o campo se queixando de muitas dores. "Foi um lance rápido. Ele chegou para dividir a bola com o Thiago e acabou travando a perna. Tem que esperar exame para ver o que aconteceu. Pelo grito que deu, parece que foi coisa séria. Mas vamos esperar", disse.

Em coletiva após o treino, Mano Menezes lamentou a lesão do jogador, mas disse que possui boas peças para substituí-lo na próxima partida. "Não conversamos, precisamos de uma avaliação um pouco maior. Abriu a passada, foi um lance isolado, sozinho, pelo sintoma, é uma possibilidade de lesão no adutor. Se tem um setor que a gente tem tranquilidade para substituir é o setor dos volantes. Todos que entraram, jogaram bem. Nos preocupamos com o sentimento de perda, que é muito ruim", avaliou.

Em relação ao substituto de Hudson, o treinador possui duas opções no banco de reservas. O substituto natural do jogador é o argentino Lucas Romero, que fez boa partida no empate em 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. Mano Menezes também cogita na entrada do volante Lucas Silva para fazer dupla com Henrique.