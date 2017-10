Em clima quente, Cruzeiro volta a ter dois candidatos para eleições do conselho

Foto: Reprodução/ Facebook

Acirradas. É assim que se encontra a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Isso tudo foi por um motivo: Fernando Torquetti voltou atrás em sua decisão e será adversário de Zezé Perrella.

Após encontro realizado na última terça-feira (24), o ex-mandatário do clube celeste era o único candidato à presidência do Conselho Deliberativo do clube.

No entanto, integrantes da Chapa União mudaram de ideia e na tarde desta quinta-feira (26), Torquetti, divulgou uma carta explicando sua decisão de retornar à concorrência no pleito. “Foi um erro eu não ter consultado a base. Quem manda são os soldados, e eles não concordavam em vincular o nome do Cruzeiro com o Zezé”, disse ao Globoesporte.com.

O empresário, de 59 anos, é apoiado pelo novo presidente, Wagner Pires de Sá. Segundo ele, nem todos da cúpula cruzeirense tem interesse em ver o nome do time envolvido em escândalos. “Nós temos seis conselheiros natos envolvidos em investigações da Lava-Jato. Nem todos os conselheiros aceitam esse tipo de vinculação, e alguns deles pediram para que eu voltasse”, afirmou.

A eleição está prevista para 6 de novembro, das 17h às 20h. Para a votação, conselheiros efetivos, natos e beneméritos vão escolher, nos mesmos moldes da eleição para a presidência – mas sem peso de voto e vitória por maioria simples –, o novo presidente do conselho.