Hudson sofre grave lesão, vira desfalque para Cruzeiro em 2017 e só retorna no ano que vem

Hudson volta só em 2018 (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

A temporada competitiva de 2017 já acabou para o volante Hudson. O atleta do Cruzeiro sofreu uma lesão grau quatro no adutor da coxa direita e ficará de fora das atividades do grupo celeste este ano. A baixa foi notificada pela assessoria do clube, que informou ainda o desfalque do meia Alisson, com dores no joelho e na coxa esquerda.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o médico Sérgio Freire comentou sobre a grave lesão do volante da Raposa. "A classificação do grau da lesão é mais uma classificação médica do que propriamente informativa. O fato de ser grau quatro significa que foi uma lesão importante no tendão. O tratamento não é cirúrgico, e o tempo de tratamento depende da capacidade de cicatrização do jogador", disse.

Nessa sexta (27), Hudson deixou os treinos da Raposa mais cedo depois de cair no gramado da Toca e acusar muitas dores. O volante saiu do campo chorando e foi logo para a área interna do CT do Cruzeiro. Contra o Palmeiras, na próxima segunda, Lucas Romero deve ser titular ao lado de Henrique.

A lesão de Hudson se tornou, agora, mais um ingrediente do panorama da carreira do atleta. Ele tem contrato com o São Paulo e está emprestado até o fim do ano ao Cruzeiro, que quer mantê-lo em 2018. Para isso, a Raposa teria que desembolsar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões).

Contra o Porco, na segunda, além de Romero na vaga de Hudson, Arrascaeta deve substituir Alisson, enquanto Rafael Marques ocupará a vaga de Rafael Sóbis, com desgaste nas articulações. Com isso, a Raposa deve ir a campo na Arena Palmeiras, às 20h, com Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero e Henrique; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; e Rafael Marques.