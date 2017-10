Convocado para amistosos do Uruguai na Europa, Arrascaeta deve desfalcar o Cruzeiro no Brasileirão

Arrascaeta faz sua melhor temporada com a camisa do Cruzeiro (Foto: Foto: Rafael Ribeiro / Light Press / Cruzeiro)

O Camisa 10 do Cruzeiro e da Celeste Olímpica, De Arrascaeta, será desfalque no time de Mano Menezes em três jogos do Campeonato Brasileiro. Isso por que o meia foi convocado para os próximos dois amistosos de sua seleção, que acontecerão na Europa contra Polônia e Áustria, nos dias 10 e 14 de novembro.

Apenas o confronto com o Fluminense ocorre entre os jogos da seleção uruguaia. Ou seja, somente nessa partida é certa a ausência de Arrascaeta. No entanto, como as outras duas, Flamengo, no dia 8, e Avaí, no dia 15, têm datas muito próximas às dos amistosos do Uruguai, é provável que o meia não fique à disposição do técnico Mano Menezes. Por isso, deve desfalcar o Cruzeiro em três rodadas do Campeonato Brasileiro.

Vivendo bom momento, De Arrascaeta deve disputar o mundial de 2018 (Foto: aufoficial)

Titular na vitória do Uruguai sobre a Bolívia por 4 a 2, no último dia 10 de outubro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, Arrascaeta é nome quase certo no Mundial a ser disputado na Rússia. Vale lembrar que foi ele quem balançou a rede para o clube na final da Copa do Brasil no empate, por 1 a 1, contra o Flamengo, no Maracanã.

A seleção uruguaia se classificou à competição ao terminar o qualificatório em segundo lugar, com 31 pontos, abaixo apenas do Brasil, que somou 41.O jogo da Celeste contra a Polônia será em Varsóvia. Já o duelo com a Áustria ocorrerá em Viena. Ambas as partidas acontecerão às 16h45 (horário de Brasília).

A temporada de Arrascaeta no Cruzeiro é uma das melhores desde que o meia chegou ao Brasil. O jogador tem 135 jogos pelo Cruzeiro e marcou 33 gols. Na temporada, foram 39 jogos, 10 gols e quatro assistências até o momento.

Confira a lista de convocados do Uruguai:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Vasco da Gama), Martín Campaña (Independiente-ARG)

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting-POR), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Maximiliano Pereira (Porto-POR), Gastón Silva (Torino-ITA), Martín Cáceres (Hellas Venora-ITA), Mauricio Lemos (Las Palmas-ESP)

Meio-campistas: Nahitan Nández (Boca Juniors-ARG), Arévalo Ríos (Racing-ARG), Matías Vecino (Inter de Milão-ITA), Federico Valverde (Deportivo la Coruña-ESP), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven-HOL) e Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro)

Atacantes: Cristhian Stuani (Girona-ESP), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain-FRA) e Maximiliano Gómez (Celta de Vigo-ESP).