Com volta de Robinho e 'cara nova', Cruzeiro divulga convocados para jogo contra Palmeiras

Robinho está de volta, mas deve começar no banco (Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro joga fora de casa nesta segunda (30), contra o embalado Palmeiras. A equipe alviverde quer fazer de tudo para tirar a liderança e, consequentemente, o título do Campeonato Brasileiro das mãos do rival Corinthians, e essa missão já começará contra a Raposa. Para barrar o ímpeto alviverde, o técnico celeste Mano Menezes já escolheu e relacionou as peças com as quais contará em São Paulo.

O duelo entre os Palestras acontecerá às 20h, na Arena Palmeiras. A Raposa ocupa a sexta posição, com 47 pontos, ao passo que os paulistas têm 53, na segunda colocação. Uma vitória alviverde nesta segunda deixará a equipe do técnico Alberto Valentim com a possibilidade de chegar à liderança do torneio na próxima rodada, quando enfrenta o líder Corinthians.

A lista de Mano Menezes teve algumas baixas. Com dores musculares na panturrilha, o zagueiro Léo é desfalque certo e sequer viajou. O volante Hudson sofreu uma lesão grau quatro no adutor da coxa direita no treino da última sexta-feira (27) e só volta em 2018. Na zaga seguem Manoel e Murilo, ao passo que Lucas Romero deve ocupar a vaga do lesionado Hudson.

O ataque da Raposa para o duelo desta segunda é o setor mais desfalcado. Rafael Sóbis está com dores nas articulações e não foi relacionado, assim como Sassá, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Raniel, com lesão nas duas coxas e retorno previsto apenas para o ano que vem. Com isso, Rafael Marques, ex-Palmeiras, deve ser o homem do ataque celeste.

A única opção de Mano para o ataque da Raposa além de Rafa Marques será o jovem Jonata, garoto do time sub-20 do Cruzeiro. "Ser relacionado para o jogo é uma emoção que não dá para descrever, um sonho de qualquer moleque da base de jogar no profissional do Cruzeiro e vestir essa camisa vitoriosa", apontou o atleta de 19 anos, que teve sua primeira semana de treinos com o grupo principal.

Jonata participou da conquista do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20 (Foto: Alisson Guimarães/Cruzeiro)

Na armação da Raposa, Alisson é baixa. Com dores no joelho e na coxa esquerda, o meia-atacante do Cruzeiro não foi relacionado e será substituído por Arrascaeta. No mesmo setor, o time terá o retorno de Robinho, que se machucou ainda no jogo de ida da final da Copa do Brasil, estava se recuperando desde então e deve começar no banco.

A Raposa deve iniciar com Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Marques.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Digão, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Jonata e Rafael Marques