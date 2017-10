Provável substituto de Hudson, Lucas Romero deve voltar para posição de ofício contra Palmeiras

Romero volta a jogar em sua posição, assim como foi contra Corinthians (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O volante Hudson sofreu uma grave lesão na coxa e só voltará aos trabalhos com a equipe do Cruzeiro no que vem. Com o camisa 25 da Raposa de fora, o argentino Lucas Romero é o jogador mais cotado para assumir a titularidade no meio-campo da equipe ao lado do experiente capitão Henrique.

Nesta segunda (30), os mineiros terão um compromisso fora de casa, às 20h, contra o Palmeiras, e Romero deve ser um dos 11 da Raposa a iniciar o duelo. Apesar da chance de começar como titular, o argentino lamentou o motivo que possibilitou a oportunidade que terá.

“Nunca é bom entrar no time na vaga de um companheiro que machuca. Infelizmente aconteceu a lesão do Hudson e ficamos chateados com isso. Ele é um cara muito profissional, que oferece muito para o elenco. Agora, tendo a oportunidade de voltar ao time, temos que estar preparados sempre”, pontuou.

Mesmo sendo volante, o argentino foi improvisado na lateral direita da equipe em muitas ocasiões neste ano, mas agora volta a atuar em seu setor. “Esta é a posição que eu gosto de jogar, me sinto confortável, conheço bem a posição. Estou feliz de poder ter uma nova oportunidade como volante”, afirmou.

Lucas Romero é um volante eficiente na marcação, mas terá que equilibrar suas funções em campo ao lado de Henrique. O argentino classificou as características do capitão da Raposa, com o qual deve compor a volância celeste frente ao Porco.

“O Henrique é um jogador que cumpre mais a função de primeiro volante. Já eu tenho que ser mais vertical, jogar mais para frente e chegar na área rival. No último jogo que fiz contra o Corinthians consegui chegar na área, chutar. Vamos tentar primeiramente recuperar a bola e a entregar aos companheiros de ataque, mas também procurar espaço para atacar”, afirmou.

O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Marques.