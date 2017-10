Torquetti retira candidatura à presidência do Conselho, e Zezé Perrella segue com chapa única

Perrella será eleito presidente do Conselho do Cruzeiro (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

O panorama da eleição para presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro teve uma nova reviravolta. Com a desistência de Fernando Torquetti, o ex-cartola da Raposa Zezé Perrella será eleito por aclamação no pleito do dia 7 de novembro. A Chapa União, encabeçada por Perrella, divulgou uma carta nesta segunda (30) na qual explica a situação.

"Em reunião realizada no dia de hoje, 30/10/2017 na Sede Administrativa do Cruzeiro Esporte Clube, entre as liderança das chapas concorrentes nas eleições para escolha da mesa diretora do Conselho Deliberativo do Clube, resolveram as partes restabelecer o acordo acordo anterior, no sentido de que o candidato Zezé Perrella seja candidato único nas próximas eleições, e deverá ser eleito por aclamação no pleito do dia 07/11/2017.

As lideranças entenderam que o momento é de união do conselho deliberativo, promovendo a histórica estabilidade política institucional do Clube. Nesse sentido, os componentes da Chapa União desistem das suas candidaturas para as eleições do Conselho Deliberativo na forma da chapa registrada, em benefício e interesse maior do Cruzeiro Esporte Clube", comunicaram.

Na última quinta-feira (26), Fernando Torquetti voltou atrás e apresentou candidatura para concorrer com Zezé Perrella. No entanto, trocou de ideia mais uma vez. Em entrevista ao portal Globoesporte.com, ele explicou o porquê da renúncia.

"Você não pode ser candidato sozinho. O objetivo desta candidatura é porque não tinha acordo para a eleição para a terceira chapa dos conselheiros. Foi feito um acordo para fazer os conselheiros dar meio a meio das duas chapas. Então, o compromisso que eu tinha - eu e o Wagner (Pires de Sá, presidente eleito) - com os conselheiros que apoiaram o Wagner foi mantido: não tem muita razão de disputar essa eleição. Estão sendo mantidos todos os conselheiros: 50% que uma chapa vai indicar e 50% que o Zezé vai indicar. Era o que a gente estava querendo exatamente com essa volta, que era manter os nossos conselheiros", pontuou Torquetti.