Após um mês parado, Robinho marca em retorno ao Cruzeiro e lamenta calvário de lesões

Robinho marcou o segundo gol no empate contra o Palmeiras (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro empatou com o Palmeiras na última segunda-feira (31), por 2 a 2, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou o retorno de Robinho, aos gramados. Ele não atuava desde a final da Copa do Brasil, no dia 29 de setembro. O meia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ficou cerca de um mês fora dos gramados.

Após o término do embate, Robinho comentou sobre a sensação de voltar a atuar e marcar o gol dois minutos depois de entrar em campo.

“Estou muito feliz pela volta. Foi um ano muito difícil para mim, tive muitas lesões, mas estou dando sorte, toda vez que estou voltando às coisas estão acontecendo para mim da melhor maneira, hoje inclusive fazendo gol. Agora quero me livrar dessas lesões e dar sequência no Campeonato Brasileiro”, disse.

Por causa das lesões, Robinho atuou em apenas 29 jogos na temporada, marcando oito gols e dando oito assistências. Ainda assim, foi decisivo em várias oportunidades. O meia comentou sobre a emoção de voltar a fazer um gol no Allianz Parque.

“Fico feliz de fazer mais um gol aqui, é um campo onde me sinto em casa, principalmente por ter sido naquele gol (da esquerda) e da forma que foi, de cavada”, completou.

O Cruzeiro voltará a campo no próximo domingo (5), contra o Atlético-PR, no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão.