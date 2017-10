Itair Machado revela recusa do Cruzeiro a proposta do futebol internacional por Murilo

Murilo foi revelados pelas categorias de base do Cruzeiro (Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro)

Grande revelação do Cruzeiro em 2017, o zagueiro Murilo já está atraindo olhares do futebol internacional. Em entrevista à Rádio 98FM nesta terça (31), o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado, afirmou que houve proposta de 4 milhões de euros (cerca de 15 milhões de reais) de um clube italiano pelo defensor, mas que a cúpula celeste não aceitou.

"Chegou uma proposta de 4 milhões de euros da Itália, mas não temos interesse em vender o Murilo. Ele estava esperando oportunidade (de jogar), teve oportunidade, hoje todo mundo quer. Outros clubes também querem. Temos muitos bons jogadores na base. Com certeza, vamos fazer, na Toca, um trabalho de transição. Acho que falta melhorar a transição da base para o profissional, para revelar mais atletas", disse Itair.

O zagueiro Murilo subiu da base do Cruzeiro no começo desta temporada e assumiu a titularidade da equipe no decorrer do ano. Em determinados momentos de 2017, a zaga celeste enfrentou turbulências, e a solução caseira foi o melhor caminho a seguir. Murilo ganhou chance quando o setor da equipe era o mais criticado, e "arrumou a casa" ao lado do experiente Léo.

Em 2017, Murilo participou de 28 duelos da Raposa e não marcou nenhum gol. Sua estreia pela equipe profissional foi diante do Joinville, em março, pela Copa da Primeira Liga. Já no Brasileirão, a primeira participação do defensor foi no mês de junho, contra o Bahia. Nessa segunda (30), no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, o zagueiro deixou o campo mais cedo ao acusar dores no joelho esquerdo. O atleta ainda não foi avaliado para qualificar o incômodo no local.