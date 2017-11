Lucas Silva comenta 'procuras do futebol brasileiro', mas prega foco em cumprir contrato do Cruzeiro

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

A escalação do Cruzeiro para o duelo do próximo domingo (5), contra o Atlético-PR, sairá apenas horas antes do jogo. No entanto, o volante Lucas Silva já sabe que estará entre os 11 da Raposa que iniciarão o duelo com o Furacão, às 17h, no Mineirão. O meio-campista vai substituir Lucas Romero, que cumprirá suspensão.

Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 com o time celeste, Lucas Silva foi vendido ao Real Madrid no começo de 2015, mas retornou ao clube mineiro esta temporada após passagem sem grandes oportunidades pelo futebol internacional. O volante, em coletiva na tarde desta quarta (1°), explicou o motivo de ter escolhido a Toca da Raposa como destino - ou velho destino - nesta temporada.

"Priorizei minha volta ao Cruzeiro para voltar a jogar, voltar a ter ritmo, porque fiquei bastante tempo parado, e para mostrar que tinha totais condições de jogar. Vejo com um balanço bom, talvez não foi como eu pensava, de uma maior sequência, até mesmo como titular. Mas fiz muitos jogos na temporada e tenho mais para cumprir. Estou tranquilo e vejo mais uma grande chance no fim de semana", disse.

O Cruzeiro iniciou a temporada competitiva com Henrique, Lucas Romero, Ariel Cabral, Lucas Silva, Hudson e Nonoca como opções de volantes. Em um setor tão congestionado assim, Lucas acabou não tendo chances de engatar uma sequência como titular, até porque a dupla Henrique e Cabral virou o ano consolidada com a titularidade. Com a lesão do argentino, o capitão celeste ganhou a companhia de Hudson, que também se machucou.

"Questão de preferência do treinador [oportunidades]. Não transferindo responsabilidade para ele [Mano Menezes], mas acho que foi basicamente isso, porque vinha treinando bem. Quando recebi oportunidades, correspondi. Mas foi por questões de preferências de escolhas em determinados momentos, respeitando também os companheiros que vinham jogando muito bem", apontou.

Lucas Silva está emprestado ao Cruzeiro até metade do ano que vem pelo Real Madrid. No entanto, existe uma cláusula no contrato firmado entre o clube mineiro e time espanhol que possibilita a negociação do volante com alguma agremiação no fim do ano. Mesmo com essa questão, Lucas afirmou que mantém o foco na equipe que atualmente defende e que já foi sondado por clubes do Brasil.

"Tivemos algumas procuras do futebol brasileiro, mas desde os primeiros contatos disse que não gostaria de sair, mas permanecer. Tem a cláusula que posso sair no fim do ano, mas em momento algum pensei em sair do Cruzeiro, continuo tendo meu foco aqui e pretendo cumprir meu empréstimo até meio de 2018", colocou.

"Não tive nenhuma conversa com o Cruzeiro nem com nenhum clube de fora. Tenho contrato com o Cruzeiro até metade do ano que vem e quero cumprir. Caso aconteça algo, que seja bom para mim e para o Cruzeiro, mas retornei com a vontade de cumprir meu contrato", completou Lucas Silva.

Lucas Silva disputou 32 partidas pelo Cruzeiro em 2017 e marcou um gol. Em sua primeira passagem, sendo que foi revelado pela base do clube, fez 84 jogos e anotou um tento. No ano passado, o volante teve um problema no coração identificado após um teste ergométrico, mas continuou apto a jogar futebol, retornando ao time mineiro em 2017. O jogador relembrou esse susto em sua carreira.

"Por essa notícia que saiu, do exame do coração e que poderia ter parado de jogar, este ano foi bom para mostrar que estou totalmente bem, apto para jogar em alto nível, como tive boas atuações. Estou feliz por ter voltado ao Cruzeiro e ter feito mais um pouco de história aqui, com o título da Copa do Brasil. Tenho muito de carreira ainda, estou focado no Cruzeiro para terminar esse ano com uma possível sequência pelas baixas na posição de volante, que vejo como a mais disputada", afirmou.

O panorama de baixas no setor de volantes do Cruzeiro, ponto levantado por Lucas Silva, acontece devido às lesões de Hudson (grau quatro no adutor da coxa direita), que só volta no ano que vem, e Ariel Cabral (entorse no tornozelo), que está se recuperando e deve retornar mais rápido.