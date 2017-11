Cruzeiro dá prévia do novo uniforme e divulga data de lançamento

Cruzeiro divulgou detalhes da nova camisa (Foto: Divulgação/Umbro)

O Cruzeiro divulgou nesta semana a data de lançamento do terceiro uniforme da temporada 2017. A nova camisa será usada na próxima partida do clube, contra o Atlético-PR, no domingo (5), às 17h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor poderá adquirir o novo manto na véspera do jogo, no sábado, nas lojas oficiais do clube.

A nova camisa é uma homenagem aos 20 anos da conquista da segunda Libertadores do clube, conquistada em 1997. O uniforme será azul, com os patrocinadores na cor prata, nome dos atletas e número em fonte retrô, além de um selo comemorativo à conquista do bicampeonato. Ainda, o terceiro uniforme do clube é monocromático.

O diretor comercial do clube, Robson Pires, comentou sobre a nova camisa."Essa coleção foi desenhada pelo clube em total parceria com a Umbro. Contamos com o apoio de nossos parceiros e, seguindo uma tendência de coleções mais modernas e arrojadas, trazemos uma camisa com detalhes monocromáticos como a grande novidade para o torcedor. É um conceito novo nas nossas camisas e temos a certeza de que o cruzeirense irá gostar", disse.