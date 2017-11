Em reedição da última final da Superliga, Taubaté bate Cruzeiro e quebra invencibilidade celeste

INCIDENCIAS: Jogo antecipado da 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, disputado no ginásio do Abaeté.

O Sada Cruzeiro sofreu sua primeira derrota da temporada na noite desta quarta-feira (1º). O responsável pelo revés celeste foi o Taubaté, em jogo antecipado da 11ª rodada da Superliga Masculina 2017/18. Os mineiros estarão disputando o Mundial de Clubes em dezembro, quando aconteceria o duelo com os paulistas, que bateram o time de Marcelo Mendez por 3 sets a 2 (21/25 26/24 28/26 24/26 15/6).

Curiosamente, a última derrota do Cruzeiro tinha sido justamente para o Taubaté, no dia 8 de março deste ano. Na ocasião, pela Superliga da temporada anterior, os paulistas venceram a equipe mineira pela décima rodada do returno da competição. O time celeste, na época já classificado em primeiro para os playoffs, jogou com seus reservas e apenas o ponteiro Filipe de titular.

O ponteiro Lucarelli, do Taubaté, foi eleito o melhor jogador da partida, ficando com o troféu Viva Vôlei. A equipe paulista emendou três vitórias consecutivas na Superliga, contra Maringá, Caramuru e Cruzeiro, depois de ter estreado com derrota para o Sesc RJ. Agora, o time segue em casa, onde receberá o Canoas no domingo (5), às 13h.

No caso do Cruzeiro, foi a primeira queda na Superliga, da qual a equipe é a atual campeã. Até aqui, os comandados de Marcelo Mendez venceram Corinthians, Sesc RJ, Maringá e Sesi, este em jogo antecipado da décima rodada pelo mesmo motivo do deslocamento da data do duelo contra o Taubaté. Agora, a equipe mineira visitará o Caramuru na sexta (3), às 20h.

Com boa atuação, Taubaté dificulta caminho do Cruzeiro e vence em casa

Cruzeiro e Taubaté decidiram a última edição da Superliga, com triunfo e título celeste no Mineirinho, em Belo Horizonte. Nesta quarta, no ginásio do Abaeté, mais um grande foi visto nesse que já virou um clássico nacional. O primeiro set foi tendo o placar bastante apertado, até que boa passagem de Simon pelo saque deixou os mineiros com 17 a 11. O Taubaté se aproximou no marcador, mas os visitantes fecharam a etapa em 25 a 21.

Assim como no primeiro set, os times foram se alternando na liderança do placar do segundo. Leal foi bem no saque e fez 7 a 6 para os mineiros, mas os paulistas chegaram a fazer 16 a 15 com Lucarelli. A etapa foi tão equilibradas, que os clubes empataram em 22 a 22 já na reta final do set. O central Isac abriu mínima diferença para os visitantes, mas Dante subiu bem no bloqueio e fechou a conta: 26 a 24.

O começo do Taubaté no terceiro set foi arrasador, mas os mineiros buscaram a igualdade em 4 a 4. Numa sequência de bloqueios do time paulistas, os donos da casa chegaram a 16 a 13, forçando uma parada do técnico Marcelo Mendez. O Cruzeiro ainda diminuiu para dois pontos a vantagem do adversário, igualando com Evandro em 19 a 19. Apesar do equilíbrio na reta final da etapa, o levantador Raphael marcou um ponto de saque e fechou o terceiro set em 28 a 26.

Para evitar uma derrota por 3 a 1, o Cruzeiro começou bem no quarto set, mas logo viu o Taubaté tomar a frente do marcador: 6 a 5. No entanto, uma reação celeste fez com que os visitantes chegassem ao placar de 18 a 14, com bloqueio do levantador Cachopa. Os donos da casa ainda ameaçaram alguma pressão e assim o fizeram, mas o ponteiro Leal foi eficiente e fechou a quarta etapa em 26 a 24.

O duelo foi para o tie-break no ginásio do Abaeté. Os paulistas imprimiram um forte ritmo e abriram 4 a 0 no último set, com o central Solé, do Taubaté, fazendo ainda 7 a 2. O Cruzeiro não conseguiu se encontrar na etapa, e os donos da casa fizeram 15 a 6, vencendo o duelo contra os atuais campeões da Superliga.