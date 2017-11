Tinga rebate suposta 'mala branca' para atletas do Cruzeiro e defende: "Profissionais de competência"

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Quando o árbitro Héber Roberto Lopes apitou o fim do empate entre Cruzeiro e Palmeiras, na última segunda (30), o duelo entre os Palestras se encerrou apenas dentro do campo. Fora dele, o clássico nacional ainda repercute. Nesta quinta (2), o portal UOL divulgou que uma "mala branca" no valor de R$ 500 mil foi dividida entre atletas celestes vinda do Corinthians, o que não caiu bem dentro da Raposa. O gerente de futebol do clube, Tinga, fez um pronunciamento.

“Venho falar em nome dos atletas do Clube sobre esse assunto veiculado no site do Uol sobre a possível “mala branca”. Primeiro que esses jogadores e comissão técnica são extremamente profissionais e jamais participariam de uma coisa dessa. Às vezes as pessoas querem determinar que uma equipe, depois de ser campeã, que ela participe de qualquer jeito dentro da competição, e o Cruzeiro não é assim, ele joga sempre para vencer", disse.

O duelo fechou a 31ª rodada do Brasileirão e significaria muito para a parte de cima da tabela caso o Palmeiras tivesse vencido. O time alviverde conseguiu diminuir para cinco a diferença em relação ao Corinthians, líder, mas poderia ter diminuído para três. No próximo domingo (5), Porco e Timão se enfrentam. Tinga afirmou que a postura da Raposa será sempre em busca da vitória, sem compensação financeira para tal.

"As pessoas ficam desapontadas porque acharam que nesse jogo, contra o Palmeiras, o Cruzeiro poderia somente “passear” e como não aconteceu e nunca acontecerá, porque aqui jogamos para ganhar, aí ficam tentando inventar assuntos como esse da “mala branca” ou de qualquer cor. Penso que estamos tentando evoluir cada vez mais no futebol e não podemos alimentar pequenas coisas", pontuou.

Tinga ainda pediu para que o assunto da "mala branca" não seja repercutido sem fundamentos. Ele relembrou a conquista do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017 e destacou o profissionalismo dos atletas celestes para tal feito, o que garantiu a equipe na Libertadores do ano que vem. O time mineiro é o único, até então, com vaga garantida no torneio continental de 2018.

"O Cruzeiro jamais jogou por isso, até porque esses atletas foram campeões e todos por aqui nunca dependeram disso, de colocar uma questão de dinheiro na frente do sonho deles que era de ser campeão e fazer história no Clube. Peço que vocês não alimentem essa inverdade, pois o papel da imprensa é contribuir para o bem do futebol", enfatizou.

"Temos que valorizar sim que o Cruzeiro é o único time no Brasil garantido na Copa Libertadores do próximo ano, único time no Brasil que ganhou uma competição nacional de extrema importância e nem por isso o time deixou de jogar da forma que sempre jogou, sempre buscando a vitória. Garanto que aqui no Clube só temos profissionais de grande competência e que se incomodaram bastante com isso”, completou.