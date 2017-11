Suposta "mala branca" gera desconforto no Cruzeiro, e Thiago Neves reclama em redes sociais

Foto: Marcello Zambrana/Light Press/Cruzeiro

Um assunto gerou um grande desconforto no Cruzeiro na manhã desta quinta (2). O portal UOL Esporte divulgou a informação de que jogadores da Raposa teriam dividido uma "mala branca" no valor de R$ 500 mil, compensação financeira vinda do Corinthians para que a equipe celeste dificultasse o caminho do Palmeiras na última segunda (30), uma vez que o time alviverde ameaça o título corintiano.

Por meio de sua conta do Twitter, o meia Thiago Neves negou que atletas do clube mineiro tenham recebido esse valor do Timão. O camisa 30 da Raposa afirmou que o Cruzeiro tem condições de enfrentar quaisquer adversários com chances de vencer.

Não recebemos nada e como falei, não precisamos disso, então parem de querer colocar coisas aqui dentro do Cruzeiro! — Thiago Neves (@thneves10) 2 de novembro de 2017

"Não precisamos de Mala Branca pra ter motivação para ganhar os jogos, independente da situação de qualquer time no campeonato... Vamos sempre entrar pra ganhar, porque o nosso time é bom e tem condições de ganhar de qualquer um! Não recebemos nada e como falei, não precisamos disso, então parem de querer colocar coisas aqui dentro do Cruzeiro!", publicou.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa também se pronunciou em redes sociais. No tweet, o jogador cruzeirense se direcionou a um dos jornalistas que assinou a matéria do UOL Esporte e também negou.

Inventando materia pra render algo! Voce ta mexendo com pais de familia queridao, com HOMENS! Falar é facil, e provar? https://t.co/sWsKMrjqFD — Diogo barbosa (@diogobarbosa36) 2 de novembro de 2017

Do outro lado, o goleiro Cássio, do Corinthians, foi questionado no CT da equipe sobre esse assunto. Quando indagado, o arqueiro do Timão ironizou em um primeiro momento, mas foi flexível com o assunto logo em seguida.

“R$ 500 mil? Até que eu saiba, o Corinthians não vem numa situação financeira boa para dar isso (risos)”, brincou. “Nunca recebi, mas sendo bem honesto, não está dando dinheiro para perder o jogo. Se o clube está dando para motivar o adversário, se for declarado, estiver tudo certinho… Eu nunca recebi", apontou.