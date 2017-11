Fábio aponta 'incômodo' com posição do Cruzeiro no Brasileirão: "Não estamos satisfeitos"

Foto: Giazi Cavalcante/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro e tem chances muito pequenas de levantar o taça da competição. Mais vivos na disputa estão os paulistas Corinthians, Palmeiras e Santos. O goleiro Fábio, da Raposa, afirmou que a posição do time celeste no Brasileirão incomoda, mesma a equipe já tendo levantado uma troféu nacional em 2017.

"Verdadeiramente a gente queria estar melhor na tabela. Mesmo vencendo a Copa do Brasil, tirando um peso muito grande, a gente quer as vitórias. Estivemos perto da vitória contra o Corinthians. Nosso pensamento é vencer, subir na tabela e ver o nosso torcedor comemorando. Não estamos satisfeitos com a quinta colocação. Se tivéssemos conseguido alguns resultados, estaríamos ainda brigando pelo título”, declarou.

O Cruzeiro tem ainda 21 pontos para disputar no Brasileirão, no qual enfrenta Atlético-PR (casa), Flamengo (fora), Fluminense (casa), Avaí (fora), Vitória (fora), Vasco (casa) e Botafogo (fora). Para o arqueiro celeste, a equipe precisa buscar esses resultados. O time tem 48 pontos e pode chegar até 69 caso atue de forma impecável até o fim.

“Melhor pensar para frente, as sete partidas que temos a fazer, nas quais vamos buscar os melhores resultados possíveis. Queremos terminar bem 2017, conquistando o máximo possível dos 21 pontos que temos a disputar. Aí, vamos pensar na próxima temporada”, disse.

Fábio defende a meta do Cruzeiro desde 2005 e renovou seu contrato com a equipe até o fim de 2019. O jogador comentou sobre o seu processo de renovação com a nova cúpula celeste e o fato de ter informado a eles quanto tempo ainda pretende jogar.

“Foi bem transparente, como gosto das minhas coisas, tanto no futebol quanto fora. Foi simples, olho no olho. Fui sincero, falei que não me via jogando em outra equipe. Eles também foram bem diretos, perguntaram quanto tempo ainda pretendia jogar e os planos para o futuro. Abri meu pensamento querendo que fosse benéfico para as duas partes. Foi assim na maioria dos meus contratos”, finalizou.