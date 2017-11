Cruzeiro perde em casa para Flamengo é eliminado da Copa do Brasil Sub-17

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A participação do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-17 chegou ao fim nessa quinta-feira (2). A equipe celeste disputou a partida de volta das quartas de final da competição com o Flamengo e foi derrotada pelo rubro-negro por 1 a 0. O jogo aconteceu na Arena dos Calçados, em Nova Serrana, sendo que o duelo de ida teve mando dos cariocas, no Luso Brasileiro, e terminou empatado em 1 a 1.

O gol que garantiu a classificação rubro-negra foi de Patrick, aos 18 minutos do primeiro tempo. O time carioca enfrentará, agora, o Palmeiras em uma das semifinais da Copa do Brasil, lembrando que os paulistas deixaram para trás o Vasco ao vencerem os dois jogos, por 2 a 0 e 3 a 1. Já o Cruzeiro ficou pelo caminho na competição nacional após perder em seus domínios.

A outra semifinal do torneio terá o embate entre Corinthians e Chapecoense. O clube paulista chegou à etapa após passar pelo Vitória - empate em 0 a 0 em casa e vitória em Salvador por 2 a 1. A Chape, por sua vez, eliminou o São Paulo em um resultado quase improvável. Os catarinenses perderam em casa por 2 a 0, mas foram até a cidade de Cotia, em São Paulo, e bateram os paulistas por 4 a 2.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Relembre a campanha do Cruzeiro:

Primeira fase

27/10 – CRB 2 x 2 Cruzeiro – gols: Vinícius Popó (2)

04/10 – Cruzeiro 5 x 0 CRB – gols: Vinícius (2), Vitor Hugo, Marco Antônio e Neném

Segunda fase

11/10 – Internacional 1 x 1 Cruzeiro – gol: Vinícius Popó

18/10 – Cruzeiro 3 x 1 Internacional – gols: Vinícius Popó, Caio e Marcos

Quartas de final

26/10 – Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – gol: Vitor Hugo

03/10 – Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

Artilharia do Cruzeiro no torneio:

4 gols: Vinícius Popó

2 gols: Vinícius e Vitor Hugo

1 gol: Marcos, Caio, Marco Antônio e Neném