Umbro divulga a terceira camisa do Cruzeiro, que relembra conquista da Libertadores de 97

Foto: Divulgação / Umbro

O torcedor do Cruzeiro não precisa aguardar até domingo (5) para ver a terceira camisa do time. Para matar a curiosidade, a Umbro – fornecedora de material esportivo – divulgou nesta sexta-feira (3), por meio de suas redes sociais, a foto do novo uniforme.

Além da tonalidade azul marinho, o novo manto estrelado traz como grande novidade as marcas dos patrocinadores na cor prata, o que homenageia os 20 anos da conquista do bicampeonato da Libertadores, em 1997.

Para a lembrança, o uniforme terá um selo comemorativo. Outra mudança é na grafia do nome e do número dos atletas, que terá uma fonte retrô.

O novo uniforme será usado neste domingo (5), no confronto entre Cruzeiro e Atlético-PR, no Mineirão. A camisa estará à venda exclusivamente nas lojas oficiais a partir deste sábado (4). No entanto, terá três preços distintos: a masculina custará R$ 249,90, a feminina R$ 199,90, e a infantil poderá ser adquirida pelo valor de R$ 179,90.