Destaque do Fluminense, Gustavo Scarpa entra na mira do Cruzeiro para Libertadores

Foto: Lucas Merçon/ Fluminense F.C.

Em meio às especulações que já rondam possíveis chegadas e saídas do Cruzeiro para a próxima temporada, surgiu mais um nome no mercado celeste: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. O atleta é um dos destaques do elenco carioca e líder de assistências da atual edição do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal Lancenet e confirmada pela VAVEL Brasil.

Procurado pela VAVEL Brasil, o Fluminense negou ter recebido qualquer proposta pelo meia. Pelos lados da Raposa, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, afirmou que não procede o interesse celeste e que assuntos como esse ainda não pautaram a nova diretoria do clube. Internamente, no entanto, o nome do jogador é discutido como reforço para a Libertadores.

+ Fator Gustavo Scarpa: Fluminense seria lanterna sem contabilizar gols e assistências do meia

Gustavo Scarpa foi revelado pelo Fluminense em 2014, mas disputou apenas seis partidas pelo tricolor no ano de sua ascensão ao profissional. Em 2015, foi emprestado ao Red Bull Brasil, mas retornou à equipe carioca para finalizar a temporada com 34 partidas e cinco gols pelo time que o revelou. Desde então, não mais deixou o Flu.

Em 2016, o meia fez sua temporada mais sólida, com 60 atuações e 14 tentos anotados. No começo de 2017, sofreu uma fratura no pé direito, ficando longe dos gramados do fim de fevereiro a meados de maio. Scarpa voltou na estreia do Fluminense no Brasileirão, contra o Santos, mas começou no banco de reservas, assim como no compromisso seguinte do time carioca, na Copa do Brasil, frente ao Grêmio. Depois disso, retomou a titularidade do time tricolor.

Em 2017, o meia marcou sete gols e deu 12 assistências, quesito do qual é o líder da equipe. Um dos tentos citados foi marcado no último domingo (29), no empate do Fluminense com o Bahia em 1 a 1. Apesar de ter deixado o dele no confronto, Scarpa foi vaiado por parte da torcida tricolor presente no Maracanã e comemorou seu gol sem muito alarde. Isso gerou um desconforto no jogador.

+ Criticado pela torcida, Gustavo Scarpa reclama de vaias para equipe: "Não ajuda em nada"

"Comemorei (o gol). Meio discreto, mas ajoelhei e agradeci a Deus como sempre. Torcedor tem o direito de vaiar, de falar, mas, infelizmente, durante a partida isso não ajuda em nada a equipe. Pelo contrário. Somos um grupo jovem, é o primeiro Brasileiro de muitos. Esperávamos um pouco mais de consciência (da torcida) neste momento. Eles estão tendo, mas foram dez minutos assim (de vaias), diferentes do que estamos acostumados", pontuou.

Em seu elenco, o Cruzeiro conta com os meias Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho, Alisson, Rafinha, Elber, Messidoro e Alex. O mercado da Raposa, já agitado nesta reta final de 2017, tem nomes como o volante Bruno Silva, do Botafogo, o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, além do meia Rodrigo Bogarín, do Guarani-PAR.