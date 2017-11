Com ausência de Romero e volta de Alisson, Cruzeiro relaciona atletas para jogo com Atlético-PR

Foto: Rodrigo Rodrigues/DiaEsportivo

Após deixar o gramado do Mineirão com uma derrota por 3 a 1 para o rival Atlético-MG, o Cruzeiro vai retornar ao Gigante da Pampulha neste domingo (5), onde enfrenta o Atlético-PR às 17h. Nesse ínterim, empatou com o Palmeiras fora de casa em 2 a 2, o que manteve a equipe celeste na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Para o duelo válido pela 32ª rodada do torneio nacional, frente ao Furacão, o técnico Mano Menezes relacionou 21 atletas.

O volante Lucas Romero não apareceu na lista do gaúcho, porque recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão. Para a vaga do argentino, Mano já confirmou que começará com Lucas Silva. No mesmo setor, seguem como baixas Ariel Cabral, que está retornando aos poucos de uma entorse no tornozelo, e Hudson, que sofreu uma lesão grau quatro no adutor da coxa direita e só volta no ano que vem.

"Vai estar Lucas lá, tenho plena confiança nele. É um jogador que, em vários momentos, jogou e deu conta do recado. Hoje entrou num momento difícil, sustentou bem o meio-campo. A função que é dele é a de volante no lugar do Romero ou do Henrique. Feliz com retorno de Romero, que dá dinâmica para a equipe, luta muito, e o time precisa muito disso nessa reta final", confirmou Mano.

Na zaga do time mineiro, Léo segue sem ser relacionado. O jogador sofre de um desgaste muscular atenuado, principalmente na panturrilha, e não joga desde o dia 1º de outubro, quando enfrentou o Corinthians. Digão é outra baixa da equipe, com uma inflamação no joelho esquerdo. As opções para Mano na zaga contra o Atlético-PR são os jovens Arthur e Murilo, além do experiente Manoel.

O atacante Rafael Sóbis também não foi relacionado, por incômodos recorrentes nas articulações. Sassá está se recuperando de uma cirurgia no joelho e é outro atleta indisponível para Mano, assim como Raniel, com lesão em ambas as coxas e retorno estimado para 2018. O meia Alisson, poupado contra o Palmeiras, vai retornar, mas deve começar no banco de reservas.

O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Rafinha e Robinho; Thiago Neves e Arrascaeta.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Jonata