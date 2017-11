Para voltar a vencer no Mineirão, Cruzeiro recebe Atlético-PR, time de olho na Libertadores

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, às 17h do dia 5 de novembro.

Apesar de enfrentar turbulências em seus bastidores políticos, o Cruzeiro encontrou certa calmaria dentro das quatro linhas com a conquista da Copa do Brasil e a consequente classificação para a Libertadores. No entanto, neste domingo (5), um time do Sul do país promete honrar sua alcunha de Furacão para movimentar o percurso celeste: os mineiros vão receber o Atlético-PR, às 17h, no Mineirão.

O duelo de agora é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No encontro das duas equipes no primeiro turno da competição, a Raposa levou a melhor na Arena da Baixada com um triunfo sobre os paranaenses por 2 a 0. Na ocasião, Rafael Marques e Lucas Romero foram os responsáveis pelos gols celestes. Desta vez, apita Marcelo Aparecido de Souza, auxiliado por Anderson José e Bruno Salgado.

O Cruzeiro é o quinto colocado do Brasileirão, com 48 pontos somados. A equipe vem de empate em 2 a 2 com o Palmeiras fora de casa, tendo perdido apenas duas vezes no Gigante da Pampulha em toda a atual edição do campeonato. Já o Atlético-PR ocupa a nona posição da tabela, com 42 pontos conquistados. O Furacão também vem de empate, mas por 0 a 0 com a Chapecoense.

O Cruzeiro tem sete vitórias, seis empates e apenas duas derrotas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a liderar a tabela do segundo turno da competição, mas conquistou apenas um ponto dentre os últimos nove que disputou. A equipe vem de derrotas para Coritiba e Atlético-MG, além de empate com o Palmeiras. O time, apesar disso, faz uma boa campanha na segunda metade do torneio.

Contra o Atlético, o técnico Mano Menezes não contará com o volante Lucas Romero, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprirá suspensão. Em seu lugar, Mano já confirmou Lucas Silva. Na volância da Raposa, são ainda baixas Ariel Cabral, que está na transição após sofrer uma entorse no tornozelo, e Hudson, que lesionou gravemente a coxa e só volta em 2018.

O Cruzeiro tem ainda o desfalque dos zagueiro Léo, com desgaste na panturrilha, e Digão, com inflamação no joelho. Manoel chegou a deixar o treino desse sábado (3) mais cedo, mas não deve ficar de fora do jogo no Mineirão. Uma baixa certa é a do atacante Rafael Sóbis, que tem sentido incômodos nas articulações e segue poupado. Alisson, que estava nessa condição, retorna à equipe, mas deve iniciar o duelo deste domingo no banco de reservas.

O atacante Sassá continua se recuperando de uma artroscopia no joelho e é desfalque. Assim como ele, Raniel segue como baixa após lesionar ambas as coxas na final da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes elevou a "concentração" como um dos pontos-chave para um triunfo celeste no Gigante da Pampulha.

"É preciso concentração, ou você vai ser surpreendido. Perdemos a concentração algumas vezes, mas contra o Palmeiras já recuperamos e fizemos um bom jogo. Tem de ser assim até o fim. Se você ficar em um nível abaixo, vai ser superado. Vamos procurar retomar algumas coisas importantes, definindo a equipe com ausências e retorno para retomar o caminho com vitórias em casa", afirmou.

O provável time titular do Cruzeiro tem Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Rafinha e Robinho; Thiago Neves e Arrascaeta. A equipe celeste vai lançar seu terceiro uniforme neste domingo, manto que traz um selo em alusão à conquista da Raposa da Libertadores de 1997.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo

Zagueiros: Arthur, Manoel e Murilo

Volantes: Henrique, Lucas Silva e Nonoca

Meias: Arrascaeta, Elber, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Jonata

De olho na Libertadores, Atlético-PR quer fazer diferente do primeiro turno

Se o Cruzeiro já se garantiu na Libertadores do ano que vem, o Atlético-PR ainda tenta uma vaga no torneio continental. A equipe está a cinco do Flamengo, time que fecha a atual zona de acesso à competição. Para o confronto em Minas Gerais, o técnico Fabiano Soares terá algumas baixas.

O zagueiro Thiago Heleno foi vetado pelo departamento médico do Furacão por dores nas costas e deve dar lugar a Paulo André. Ambos já tiveram passagens pelo Cruzeiro, este último mais recentemente: 31 jogos em 2015. Paulo André não atua desde o dia 23 de setembro e terá a chance de retornar ao time titular do Atlético.

Paulo André comentou sobre seu retorno após lesão em momento no qual pode ajudar a equipe a cavar uma vaga na Libertadores. “Ficar machucado é a pior coisa que o atleta pode passar. Esse mês que fiquei fora foi bem complicado. Apesar do tempo curto para o condicionamento físico, é um momento importante da equipe e espero contribuir para atingirmos nossa meta que é voltar à Libertadores”, afirmou.

Paulo André está de volta ao Furacão e vai enfrentar o Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Outra baixa é o meia Nikão, que foi suspenso por cinco jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à expulsão na derrota para o São Paulo. O meia Felipe Gedoz e o atacante Douglas Coutinho eram os mais cotados como substitutos, mas Coutinho é quem deve assumir a vaga. Isso porque Gedoz foi cortado no treino da última sexta ao machucar o pé.

O Furacão deve iniciar o jogo no Gigante da Pampulha com Weverton; Jonathan, Wanderson, Paulo André e Fabrício; Esteban Pavez, Lucho González e Guilherme; Sidcley, Douglas Coutinho e Ribamar.