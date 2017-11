Jogo Cruzeiro x Atlético-PR AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa Tarde, torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Cruzeiro x Atlético-PR ao vivo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Recordar é viver: Cruzeiro derrota Atlético-PR, mas Furacão conquista a Seletiva da Libertadores

No dia 21 de dezembro de 1999, o Atlético-PR conquistou o título do Torneio Seletiva para a Libertadores da América em 2000. A competição era disputada entre as equipes que foram eliminadas do Campeonato Brasileiro de 1999, tanto no mata-mata quanto na fase de classificação, exceto, os rebaixados.

No primeiro jogo da final, O Atlético-PR derrotou o Cruzeiro por 3 a 0, com três gols de Lucas. Na partida de volta, o time celeste venceu, de virada, por 2 a 1. Adriano Gabiru abriu o placar para o Furacão. Alex Alves, que despedia do time naquele dia, pois jogaria no Hertha Berlin-ALE, fez os dois gols cruzeirenses. O resultado garantiu o título do rubro-negro paranaense e a vaga na Copa Libertadores da América de 2000.

Recordar é viver: Cruzeiro vence Atlético-PR e é bicampeão da Copa Sul-Minas

No dia 12 de maio de 2002, quase 70 mil torcedores foram ao Mineirão para assistir a final da Copa Sul-Minas entre Cruzeiro e Atlético-PR. No primeiro jogo, o time celeste havia vencido por 2 a 1. A partida no Gigante da Pampulha também marcava a despedida do lateral-esquerdo Sorín, negociado com o futebol italiano. E o gol do título cruzeirense foi marcado, justamente, por Sorín, após boa jogada de Ruy pela direita, ele apenas completou de perna esquerda para o gol. Com o resultado, o azul-celeste brilhava mais uma vez e era bicampeão da Sul-Minas.

Almanaque do Cruzeiro

Pendurados do Atlético-PR: Bruno Guimarães, Deivid, Lucho González, Matheus Rossetto, Ribamar, Sidcley, Wanderson e Zé Ivaldo.

Pendurados do Cruzeiro: Diogo Barbosa, Ezequiel, Henrique, Hudson, John Lennon, Murilo, Rafinha, Raniel e Sassá.

O técnico Fabiano Soares tem dois desfalques importantes para o jogo contra o Cruzeiro. O zagueiro Thiago Heleno, com um problema nas costas está fora. Paulo André fará dupla com Wanderson. No meio, Nikão cumpre suspensão imposta pelo STJD. Felipe Gedoz seria seu substituto, porém, foi vetado de ultima hora com uma lesão no pé. Definição acontecerá no vestiário.

Para o jogo de hoje, o técnico Mano Menezes não terá o volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Silva será seu substituto. Por outro lado, ganha a presença do meia Robinho, que entrará no lugar de Rafael Marques.

O Atlético-PR caiu para a décima posição. Tem 42 pontos ganhou. 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Marcou 38 gols e sofreu 38. Ribamar, Sidcley e Guilherme são os artilheiros do Furacão: quatro gols cada.

Neste momento, o Cruzeiro é o quinto colocado com 48 pontos. Venceu 13 partidas, empatou nove e perdeu outras nove. Marcou 38 gols e sofreu 30. Thiago Neves é o artilheiro celeste na competição. Anotou oito gols.

Os dois times precisam da vitória por objetivos diferentes. O Cruzeiro que voltar a vencer após três jogos em jejum. São duas derrotas e um empate. O Atlético-PR entra em campo lutando por uma das vagas a próxima edição da Copa Libertadores da América.