Frustrado com resultado, Mano ratifica compromisso do Cruzeiro em vencer jogos restantes no ano

Mano Menezes à beira do campo contra o Flamengo (Foto: Rafael Ribeiro/Lightpress/Cruzeiro)

Uma noite carioca para esquecer. Foram apenas duas finalizações certas ao gol do adversário, pouca criação e falhas defensivas, que ocasionaram a décima derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E quem foi o rival? O Flamengo, que venceu a equipe mineira, por 2 a 0, com gols de Everton e Vinicius Júnior, na Ilha do Urubu.

O reencontro entre os finalistas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (8), foi dominado pelo Urubu. O time rubro-negro, obrigou o goleiro Fábio a operar milagres. Foram pelo menos duas grandes defesas do arqueiro cruzeirense. A apatia na partida, incomodou o treinador Mano Menezes.

"Eu acho que não merecemos outro resultado que não fosse a derrota. Se não me engano, não chutamos uma bola direto no gol, chutamos uma com Thiago Neves no segundo tempo, que mal chegou no gol. Isso é uma dificuldade. Nada funcionou bem, aí para chegar no gol é algo diferente do que a gente faz. Até coloquei o Jonata para tentar fazer algo com bola parada, porque com a bola rolando, estava muito difícil. Tivemos dificuldade por mérito do Flamengo, que não deixou a gente criar, mas muito por uma atuação abaixo do nível que a gente poderia fazer”, destacou.

O técnico ressaltou que o compromisso do time é vencer os últimos jogos da temporada, mas afirma que o futebol abaixo da média praticado contra o Flamengo, não pode se repetir.

"Não podemos jogar tão abaixo como jogamos hoje. A última imagem é a que fica no campeonato, o Flamengo criou bem pelos lados, teve movimentações inteligentes e não conseguimos encaixar. Estou falando de outras coisas importantes. A camisa do Cruzeiro é muito importante, todo mundo coloca isso em campo quando vai jogar. Esse campeonato exige uma entrega grande. A preparação não atingiu para jogar um campeonato brasileiro, cometemos muitos erros, de passe, de tomada de decisão, tem a ver com a preparação do jogo. As coisas não andaram bem”, finalizou.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo (12), às 17h. O adversário da vez é o Fluminense, no Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa tenta encostar novamente nos líderes do certame nacional. A equipe está em sexto lugar, com 51 pontos.