Após derrota, Fábio admite queda de rendimento: "Acho que a equipe não rendeu"

Fábio comentou derrota cruzeirense (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Cruzeiro perdeu para o Flamengo na última quarta-feira (8), por 2 a 0, na Ilha do Urubu. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, que apostou na escalação do atacante Rafael Marques no lugar de Arrascaeta, atuou muito abaixo do esperado e chegou à sua terceira derrota nas últimas cinco partidas.

Para o goleiro Fábio, a equipe poderia ter somado pontos na partida, mas faltou acreditar mais no resultado.

"Se a gente acreditasse um pouco mais, a gente poderia ter saído com um resultado diferente, talvez um empate. O Flamengo foi feliz pelas oportunidades que tiveram, infelizmente a gente saiu com a derrota. Agora é pensar na outra partida, porque aqui ficou para trás", disse.

Diferente das últimas partidas, contra Palmeiras e Atlético-PR, o Cruzeiro pouco levou perigo ao gol adversário. Durante os 90min, foram apenas oito finalizações, número bem abaixo da média da equipe no campeonato.

Fábio também comentou o segundo gol do Flamengo, marcado pelo jovem atacante Vinícius Junior.

"Acho que a equipe não rendeu, é nítido. O Flamengo soube aproveitar essas oportunidades. Ele (Vinícius Junior) foi feliz no chute que teve. A bola foi na minha mão, mas ele colocou bem embaixo do corpo, e aí fica difícil", finalizou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (12), no Mineirão, às 19h, contra o Fluminense. A equipe deverá contar com o meia-atacante Rafinha, que cumpriu suspensão diante do Flamengo.