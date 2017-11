Pai e filho: Robinho mira vitória contra Fluminense como 'presente' de aniversário

Robinho e Cauã fazem aniversário bem próximos (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Nesta sexta-feira (10), o meia Robinho completa 30 anos. Um dia depois é a vez do filho do atleta, Cauã, chegar aos 7 anos, e no domingo, às 19h, o Cruzeiro terá compromisso diante do Fluminense, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, os próximos dias serão agitados para o camisa 19 cruzeirense.

Sem tempo para grandes festejos, em virtude dos seus compromissos profissionais, Robinho já escolheu o seu presente. “Meu filho estará em Belo Horizonte comigo e irá ao jogo. Uma vitória será o nosso presente e depois da partida nós dois poderemos comemorar”, declarou o meia, que carrega um retrospecto positivo contra o Fluminense.

Nos últimos sete jogos que fez contra os cariocas, ele não foi derrotado. Além disso, marcou um gol, quando vestia a camisa do Coritiba, e deu uma assistência na época de Palmeiras.

Recentemente, Robinho marcou um belo gol diante do Palmeiras e chegou à marca de dez tentos na temporada. No duelo seguinte, o meia deu a assistência para Arrascaeta anotar o gol do sucesso diante do Atlético-PR.

Desde que chegou à Toca da Raposa, Robinho já tem 29 participações diretas em gols cruzeirenses. “São números bons. Em 62 jogos pelo Cruzeiro são quase 30 participações em gols. Fico feliz que quando contribui com assistências ou gols, o time não perdeu o jogo. Vim com esse intuito de fazer história e 2017 já foi ótimo pelo título da Copa do Brasil, mas quero muito mais”, admitiu o atleta, que tem 526 partidas como profissional.